Что более возмутительно, вовлеченные в противоправную деятельность были и украинцы. Однако испанская полиция приостановила их преступления, о чем сообщила в пятницу, 3 марта.

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Грабили дома беженцев

По данным испанской Общественной полиции, преступная группировка нападала на дома беженцев, сбежавших от войны в Украине. Такую цель они избрали потому, что украинцы "обычно привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи". А чтобы ограбление было удачным, преступники, вероятно, устанавливали трекеры на транспортные средства жертв. Это позволяло изучать их распорядки и определять, когда беженцев не будет дома.

За время своей деятельности банда ворвалась в семь домов украинских беженцев в восточных провинциях Аликанте и Мурсия на побережье Средиземного моря. Стоимость их "добычи" правоохранители оценили в сумму 1,25 миллиона евро.

Среди награбленного, что изъяли сотрудники полиции, были наличные деньги, а также ценные вещи. В частности:

коллекция марок на сумму около полумиллиона евро,

ювелирные изделия,

компьютеры.

Что известно о преступниках

Как сообщили в испанской Общественной полиции, правоохранителям в рамках расследования удалось задержать 10 человек, причастных к ограблению украинских беженцев. Среди них не было местных жителей. Зато грабили трое россиян, что не вызывает удивления, и семеро украинцев, что, безусловно, возмущает.

Также правоохранители не исключают обнаружения новых жертв деятельности банды и арестов других соучастников преступлений.

Помощь Испании украинским беженцам