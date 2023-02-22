Организаторами выступили посольство Украины в Испании с генеральным консульством в Барселоне с содействием проекта SOS Ucrania.
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Как сообщают организаторы, во время мероприятия для гостей детский хор исполнял украинские песни. Среди гостей были родные наших военных, в том числе – жена украинского защитника Людмила Кузюк.
В своей речи она поблагодарила Испанию и испанцев за убежище сотен детей и матерей, в частности детей-сирот, а также за всестороннюю помощь спасающей жизнь Украине.
Благотворительное мероприятие в поддержку Украины в Испании / Фото предоставлено 24 Канала
Участие в мероприятии приняли дети / Фото предоставлено 24 Канала
Организаторами выступили посольство Украины в Испании / Фото предоставлено 24 Канала
Добавим, что организаторы SOS Ucrania приглашают всех желающих присоединиться к мирному шествию 24 февраля в честь первой годовщины российского вторжения в Украину.
Собираясь вместе, чтобы поддержать Украину, мы также будем чествовать храбрых мужчин и женщин, боровшихся за свою свободу и независимость в последние годы,
– пишут организаторы.
Мероприятие пройдет в Порту в 18.00.