Чоловіка засудили до 1 310 років позбавлення волі: що він накоїв
Джерело:Metro
До понад 1300 років ув'язнення засудили члена найжорстокішої банди у Центральній та Північній Америці – Mara Salvatruch ("сальвадорські кочові мурахи"), також відомої як MS-13.
Про це повідомило британське видання з посиланням на заяву генерального прокурора Сальвадору Родольфо Дельгадо.
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За що саме призначили 1310 років в'язниці
Вілмер Сеговія засудили до 1310 років в'язниці за 33 вбивства, дев'ять змов з метою вбивства та низку інших злочинів. Окрім того, його звинуватили в тому, що був членом осередку Шалтона смертоносної банди Mara Salvatruch, також відомої як MS-13. Вона діяла в Сальвадорі.
Іншому члену банди Мігелю Анхелю Портільйо призначили 945 років позбавлення волі. Його визнали винним у 22 вбивствах, 4 випадках співучасті у вбивстві, у замаху на вбивство та шахрайстві.
Члени банди, які завдали стільки болю і сліз сальвадорцям, не вийдуть із в'язниці. Вони залишатимуться під замком, доки не заплатять за кожен свій злочин. Ми подбаємо про це,
– запевнив генпрокурор.
Що відомо про банду Mara Salvatruch – MS-13
Ця банда активно діє на території декількох країн. Насамперед у США, Мексиці, Сальвадорі, Гондурасі та Гватемалі. За різними оцінками, чисельність злочинного синдикату коливається від 50 до 300 тисяч осіб. Татуювання учасників розповідають історії злочинів, які вони скоїли, і близьких, яких вони втратили під час злочинної діяльності.
Члени банди MS-13 / Фото Президентства Сальвадору
У 2015 році MS-13 так боялися, що їй довелося керувати власною в'язницею, а охоронці патрулювали лише ззовні. За оцінками, у Сальвадорі досі перебувають близько 2500 членів.
У березні минулого року уряд Сальвадору оголосив надзвичайний стан для боротьби з діяльністю банд. З того моменту влада заарештувала понад 64 000 підозрюваних членів банди. Втім, виконувач обов'язків заступника директора американського відділу Human Rights Watch, заявив, що Сальвадор переживає "авторитарну катастрофу", яку можна подолати лише шляхом державного перевороту.
Джерело: Metro