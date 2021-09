Музыканты объединились, чтобы спасти голодающих: трогательная история фестиваля Live Aid

Почти 41 миллион человек в мире страдает от голода. Больше всего страдают жители Эфиопии, Мадагаскара, Южного Судана и Йемена. Помочь этим людям пытается ООН, разработавшая Всемирную продовольственную программу.

Собрать необходимую сумму для спасения человеческих жизней не так уж и легко, ведь проблема для мира не нова. О недостатке продуктов питания и питьевой воды в странах Африки и Азии известно давно.

Неравнодушные граждане каждый раз помогают пожертвованиями, не стоят в стороне и известные личности. В частности в 1985 году состоялось самое известное международное мероприятие, организованное ради сбора средств для голодающих – концерт Live Aid.

Песня, вдохновившая помогать

Ирландский певец Боб Гелдоф в 1984 году побывал в Эфиопии. Там он лично увидел последствия голода, который охватил страну и от которого погибли тысячи людей. Вскоре он вернулся в Лондон и вместе с шотландским исполнителем Миджем Юром написал песню "Do They Know It's Christmas?".



Стадион в Филадельфии вместил 100 тысяч зрителей / Фото Electric Factory Concerts

Сингл музыканты записали с группой, которую исполнители сами назвали Band Aid. В нее вошли крупнейшие британские и ирландские музыкальные звезды того времени. Композиция "Знают ли они, что сейчас Рождество?" сразу заняла первое место британского чарта синглов и стала наиболее популярной за всю историю таких произведений.

К концу 1984 года количество проданных копий составляло более 3 миллионов. Это позволило музыкантам собрать на помощь голодающим 10 миллионов долларов. Успех этой песни и благотворительные цели вдохновили на создание подобного сингла музыкантов из США.

Так, в январе 1985 года мир услышал песню "We Are the World", написанную Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи. Для ее исполнения также пригласили известных звезд США. Благодаря продажам музыканты собрали в помощь странам Африки 44 миллиона долларов.

Песню "Do They Know It'S Christmas?" исполнили на концерте Live Aid: смотрите видео

Масштабный благотворительный концерт

В то же время Гелдоф с Юром решили приумножить заработанные средства и организовали благотворительный концерт. Они озвучили свою идею рок-музыкантам, поэтому принять участие в нем вызвалось гораздо больше звезд, чем ожидалось.

В целом количество участников возросло до 70. Среди них были такие известные исполнители: Элтон Джон, Пол Маккартни, Мадонна, Стинг, Брайан Адамс, Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Фил Коллинз, Эрик Клэптон, группы Queen, Duran Duran, U2, The Who и другие. Концерт готовили в течение 10 недель, для его проведения организаторы выбрали 2 локации:

стадион "Уэмбли" в Лондоне;

стадион имени Джона Кеннеди в Филадельфии, США.

Крупнейший в истории благотворительный рок-фестиваль начался в Лондоне в полдень 13 июля 1985 года. В Филадельфии музыканты вышли на сцену чуть позже, учитывая разницу во времени. Однако большинство исполнителей выступали на обеих локациях одновременно.

Мик Джаггер и Дэвид Боуи планировали исполнить дуэтом одну песню из 2 разных мест. Однако осуществить этот замысел так и не получилось из-за серьезных проблем с синхронизацией сигнала. Единственный, кому удалось спеть на обеих сценах – это участник группы Genesis Фил Коллинз.

После своего выступления в Лондоне, музыкант сразу отправился в аэропорт, куда его доставил на вертолете известный британский телеведущий Ноэль Эдмондс. Оттуда Коллинз полетел в Филадельфию. В самолете он встретил певицу Шер, которая изначально не принимала участие в Live Aid, однако после приземления спонтанно решила присоединиться к коллегам на сцене во время финальной песни.

Одним из легендарных выступлений этого концерта стал выход Фредди Меркьюри в составе Queen. Эта часть фестиваля на видео до сих пор самая популярная среди доступных в сети.

Выступление группы Queen стало одним из самых популярных на Live Aid: смотрите видео

Музыканты собрали 150 миллионов фунтов стерлингов

Стадион в Лондоне в тот день вместил 70 тысяч зрителей, в Филадельфии – более 100 тысяч. В то же время проходила телевизионная трансляция фестиваля, которую имели возможность смотреть в 110 странах мира. Количество просмотров трансляции достигло 1 миллиарда человек. Всего рок-звездам, благодаря проведенному концерту, удалось собрать около 150 миллионов фунтов стерлингов.

Международный благотворительный концерт продолжался в течение 16 часов. Заключительную часть лондонского концерта посвятили выступлению Пола Маккартни. Организаторы очень надеялись на то, что хоть один участник легендарного The Beatles примет участие. Впрочем именно Маккартни был едва ли не единственным, кто пострадал от технических неполадок. В течение 2 минут музыкант исполнял свою песню "Let It Be" в выключенный микрофон.

Каждая из частей этого фестиваля завершилась песнями, которые стали своеобразными гимнами поставленной цели – помощи голодающим. В Лондоне звездная группа Band Aid исполнила "Do They Know It's Christmas?", а собранные под лозунгом "USA for Africa" звезды в США спели "We Are the World". Во время выполнения лондонского сингла Пол Маккартни и Пит Таунсенд вынесли инициатора концерта, Боба Гелдофа, на плечах, поздравляя его с успешно воплощенным замыслом.



Музыкантам удалось собрать 150 миллионов фунтов стерлингов / Фото Getty Images

Рок-звездам удалось не только собрать большую сумму для помощи странам, жители которых страдали от голода, но и привлечь внимание правительств развитых стран к этой проблеме. Вдохновившись идеей международного благотворительного фестиваля, подобные концерты в тот день состоялись также в Германии, Австралии и Японии.

Вскоре Боб Гелдоф, благодаря своим заслугам в проведении благотворительной акции, удостоился награды от Елизаветы II. Королева посвятила музыканта в рыцари. В то же время в 1995 году, в честь 10 годовщины Live Aid в эфирах американского кабельного телеканала VH1 и канадского музыкального телеканала MuchMusic транслировали десятичасовой, уже отредактированный концерт.

Концерт Live 8

Через 20 лет после успешного проведения международного фестиваля, Боб Гелдоф решил организовать еще один благотворительный концерт. На этот раз он назвал его Live 8, а участниками стали страны "Большой восьмерки".

"Большая восьмерка", или Group of eight – это международное объединение передовых стран мира. В состав G8 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония и Россия, которую формально исключили из списка после оккупации Крыма в 2014 году.

Основную часть масштабного мероприятия составили 10 концертов. В благотворительном фестивале 2005 года приняли участие 150 групп и 1 250 музыкантов со всего мира. Общее количество зрителей достигало 3 миллиардов, а билеты распространялись бесплатно. Кроме музыкантов к фестивалю присоединились известные общественные деятели, политики и актеры. Среди них – Билл Гейтс, Уилл Смит, Брэд Питт, Дэвид Бекхэм и другие.

Таким образом Боб Гелдоф имел целью привлечь внимание правительств стран G8 к проблеме бедности в мире, в частности на Африканском континенте. После многократных организаций благотворительных акций и благодаря неравнодушию музыканта к таким глобальным проблемам, Боб Гелдоф на протяжении последующих лет был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира.