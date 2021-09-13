Во второй половине XIX века в Швейцарии создали специальный Комитет, целью которого было защищать жизнь и достоинство жертв вооруженных конфликтов. Через некоторое время эта организация стала частью международного движения, которое сегодня насчитывает более 100 миллионов работников и волонтеров из 192 стран мира.

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Сейчас их деятельность не ограничивается помощью пострадавшим от вооруженных конфликтов. В то же время они организуют спасательные операции во время возникновения чрезвычайных ситуаций или природных катастроф в любом государстве.

Таким образом участники сообщества ежегодно приходят на помощь сотням тысяч людей в беде. Речь идет о международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца.

Основатель увидел бой в Сольферино

До середины XIX века в мире не было ни одной эффективной системы обеспечения раненых в бою солдат медикаментами и врачами. Идея основания таковой пришла в голову швейцарскому бизнесмену Анри Дюнану.

В 1859 году ему довелось стать свидетелем кровавой битвы на просторах Италии. Сюда Дюнан прибыл с целью обсудить с французским императором Наполеоном III трудности своего бизнеса в Алжире, который в то время был оккупирован Францией.

Вечером 24 июня, в местечке Сольферино, его застал бой между военными Австрийской империи и Франции. Бизнесмен был шокирован последствиями противостояния, в частности, отсутствием элементарной медицинской помощи раненым.

В организации работают миллионы волонтеров / Фото с сайта Красного Креста

Когда мужчина вернулся в Женеву, свои впечатления от тех событий он изложил в книге "Воспоминания о Сольферино". В 1862 году за собственные средства Дюнана эта книга вышла в свет. В то же время бизнесмен активно пропагандировал идею создания добровольных организаций, которые бы помогали участникам боевых действий.

Также он призвал к разработке и подписанию международных договоров, которые бы гарантировали безопасность медикам на поле боя. Так, 9 февраля 1863 года, Анри Дюнан, сотрудничая с еще четырьмя представителями влиятельных женевских семей, основал "Комитет пяти".

Конференция по работе медиков на поле боя

Через 8 дней организацию переименовали в "Международный комитет помощи раненым". Уже в октябре 1863 года членам удалось организовать первую Международную конференцию, на которой обсуждали методы улучшения работы медицинских служб на поле боя.

В 1863 ввели повязки с красным крестом / Фото с сайта Красного Креста

В конференции приняли участие 36 делегатов из разных стран. Все они поддержали предложения об учреждении национальных обществ помощи раненым солдатам и использовании в этих целях волонтеров.

Как возникли повязки с красным крестом

Кроме того, было принято ввести для медицинского персонала общий символ – повязки с красным крестом. По ним участники боевых действий должны были бы узнавать представителей гуманитарной помощи и воздержаться от жестоких действий в отношении них.

В августе 1864 года созвали очередную конференцию, на которой утвердили первую Женевскую конвенцию "Об улучшении положения раненых в полевых армиях". Документ подписали представители 12 стран среди которых, кроме Швейцарской Конфедерации, были Бельгия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Пруссия и другие.

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В Конвенции прописали правила, которые гарантировали защиту во время вооруженного конфликта раненым, медицинскому персоналу и гуманитарным учреждениям. Также установили основные требования для признания Международным комитетом созданных национальных обществ: такое общество должно было быть признанным собственным правительством, а правительство должно быть членом Женевской конвенции.

В Женеве создали Международный комитет Красного Креста

В течение последующих лет национальные комитеты движения были созданы почти во всех европейских странах. В 1876 году в Женеве утвердили очередное название, которое остается действующим до сих пор – Международный комитет Красного Креста.

Число подписавших Конвенцию стран неуклонно росло и движение приобретало популярность по всему миру. В 1901 году, когда впервые вручалась Нобелевская премия мира, ее было решено отдать совместно Анри Дюнану и известному пацифисту – Фредерику Пасси.

Такое достижение способствовало популяризации и признанию организации. Так, через 50 лет после основания Красного Креста в мире насчитывалось 45 национальных обществ помощи раненым.

Организация вышла за пределы Европы

Кроме того, движение успешно вышло далеко за пределы Европы и Северной Америки. К нему присоединились Бразилия, Аргентина, Куба, Китайская Республика, Южно-Африканская Республика и другие.

Организация действовала во время Первой мировой войны / Фото с сайта Красного Креста

Деятельность организации успешно процветала, пока мир не заполонила Первая мировая война. Тогда участники Конвенции столкнулись с чрезвычайными трудностями. Работники Красного Креста помогали медицинским службам всех европейских стран, а также В США и Японии.

Что такое Агентство военнопленных

В октябре 1914 года Международный комитет учредил Агентство военнопленных. До конца года в нем работало 1 200 человек, в основном ими были волонтеры. Благодаря их работе около 200 тысяч пленников смогли вернуться домой.

Каталог Агентства военнопленных насчитывал более 7 миллионов карточек, которые отвечали лицам пропавших без вести или взятых в плен. Этот каталог помог идентифицировать более 2 миллионов пленников, которые были заключены в тюрьму врагами.

Кроме этого, Международный комитет Красного Креста пристально следил за выполнением сторонами конфликта Женевских конвенций. Так, во время первого использования в боевых действиях химического оружия, организация выразила серьезный протест. Также Красный Крест организовывал проверки лагерей военнопленных и помогал гражданскому населению.

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После войны, в 1920 году, возвращением пленных домой занялась вновь созданная организация Лига Наций, в частности, норвежский дипломат Фритьоф Нансен. Он ввел так называемый нансенов паспорт, документ, который выдавали беженцам, потерявшим гражданство.

Благодаря этому Нансена в 1922 году также наградили Нобелевской премией мира. Международный комитет Красного Креста также получил в период войны такую награду. Эта премия была единственной Нобелевской наградой, которую вручали на протяжении 1914 – 1918 годов.

Почему возник знак Красного Полумесяца

В 1919 году Международное движение Красного Креста вновь расширилось. Так, в Париже учредили международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а к основному защитному символу общества добавились другие официальные опознавательные знаки.

Самым распространенным, конечно, оставался Красный крест на белом фоне. Он был создан на подобии швейцарского флага, лишь в других цветах. Тем не менее, для мусульманских солдат такой символ был неуместным.

Неравнодушные могут стать волонтерами / Фото с сайта Красного Креста

Еще со времен Русско-турецкой войны представители гуманитарной помощи использовали в роли защитного символа Красный Полумесяц. Он стал еще одним узнаваемым знаком Международного движения.

Далее к Красному Кресту присоединилась израильская организация, создавшая собственную эмблему с изображением Красной Звезды Давида. Впоследствии она стала известной под названием "красный кристалл", однако так и не стала официально признанным символом. Отдельный символ использует также иранская организация – на ней изображен красный лев с солнцем.

Красный Крест во времена Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны Красный Крест занимался идентичной деятельностью, как и в период Первой мировой. К концу войны 179 делегатов Движения провели около 13 тысяч посещений лагерей военнопленных в 41 стране.

Большим препятствием был тот факт, что немецкую организацию Красного Креста контролировали нацисты, поэтому Международному комитету так и не удалось достичь с ними существенных договоренностей.

Кроме того, легально обязанными к соблюдению требований Женевской конвенции не были Советский Союз и Япония. Нацистская Германия дала разрешение передавать посылки в концентрационные лагеря лишь в 1943 году, но лишь при условии, когда Комитет знал точные имена адресатов и их расположение.

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В то же время одному из делегатов Международного движения в Берлине, швейцарскому офицеру Морису Росселю, удалось посетить Аушвиц и Терезинштадт. Спустя 35 лет его воспоминания были обнародованы в документальном фильме "посетитель от живых".

В марте 1945 году нацисты в конце концов разрешили посещать концентрационные лагеря, с условием, что все делегаты останутся там до конца войны. Одним из таких волонтеров стал Луи Гефлигер. Последнему удалось предотвратить уничтожение концлагеря Маутгаузен-Гузен.

Он сообщил о планах немцев и таким образом сумел спасти 60 тысяч заключенных. Однако Международному комитету пришлось осудить такие действия делегата, ведь это поставило под угрозу репутацию Красного Креста, как нейтральной организации во время конфликта.

Обратите внимание! В 1944 году Международный комитет получил еще одну Нобелевскую премию мира. Как и во время Первой мировой войны, это была единственная награда, которую присуждали в период боевых действий.

Красный Крест помогал странам после войны

После войны Красный Крест с национальными обществами оказывал помощь странам, наиболее пострадавшим от конфликта. Перед столетним юбилеем Международный комитет Красного Креста совместно с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца вшанувались третьей Нобелевской премией мира.

Сегодня каждое национальное общество организации базируются на работе специалистов и волонтеров. Они предоставляют различные услуги, реагируют на чрезвычайные ситуации и помогают жертвам войны. Также участники движения проводят учения по оказанию первой помощи и разыскивают пропавших без вести в результате природных катаклизмов или вооруженных конфликтов.

Организация работает в 192 странах мира / Фото с сайта Красного Креста

Национальные общества сотрудничают с органами власти и оказывают помощь правительству при реализации гуманитарной помощи. Стать волонтером своего национального общества Красного Креста может стать любой гражданин, который стремится помогать пострадавшим.