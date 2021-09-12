Основанием для принудительного выселения было установление новых государственных границ в Европе, в частности между СССР и Польшей.

Важно День памяти жертв политических репрессий: как Москва уничтожала Украину и украинцев

Что стоит знать о депортации украинцев

Для определения советско-польской границы 9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением": украинского – с территории Польши в УССР и польского – с территории Украины в Польшу.

Фактически, это было принудительное переселение этнических украинцев:

Холмщины,

Подляшье,

Надсяння,

Лемковщины.

Их депортировали в восточные и южные области нашего государства.

Принудительная депортация украинцев из этнических земель: смотрите архивное видео

Процесс депортации был жестоким

Украинцев не спрашивали, хотели ли они возвращаться на Родину. К тому же сам процесс депортации имел форму военных операций против мирного населения. Все это сопровождалось:

грубым нарушением прав и свобод человека и гражданина,

полным запретом возвращение на родные земли,

изъятием имущества,

безальтернативным закреплением за новыми местами поселения, покидать которые было запрещено,

ограничением политических, социальных, экономических и культурных прав.

Как следствие – это привело к разрушению украинского культурного и исторического наследия, поставило под угрозу уничтожение ряд этнографических групп украинского народа.



Принудительная депортация украинцев из Польши / Фото Украинского института национальной памяти



Люди собирали вещи под дулами автоматов / Фото Украинского института национальной памяти