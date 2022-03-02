"Мы не хотим войны": дети из Ивано-Франковска создали трогательные рисунки
Источник:фейсбук МВД Украины
Утром 24 февраля Россия подло атаковала Украину. Уже 7 день самое молодое население нашей страны находится в страхе за своих родителей и ждет мира.
Дети олицетворяют свои переживания на бумаге, где изображена не весна и радостные дни, а ситуация Украины.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Трогательные рисунки детей из Ивано-Франковска
Да, дети из Ивано-Франковска создали свои шедевры, в которых призывают к миру.
Такие рисунки являются символом веры в победу и долгожданный мир на украинской земле,
– говорится в сообщении.
Они каждый день ждут дома маму и папу и верят в окончание войны.
Дети создали трогательные рисунки / Фото из фейсбука МВД Украины
Дети из Ивано-Франковска создали трогательные рисунки / Фото из фейсбука МВД Украины
Трогательные рисунки детей из Ивано-Франковска / Фото из фейсбука МВД Украины
Полный текст сообщения МВД Украины в Фейсбуке:
Мы не хотим войны: дети из Ивано-Франковска призывают к миру
Такие рисунки – символ веры в победу и долгожданный мир на украинской земле.
Дети правоохранителей каждый день ждут дома папу или маму и с надеждой верят в окончание войны.
Свои переживания олицетворяют на бумаге и объятиях с самыми родными. Конечно, на рисунках наших деток должна быть весна и радостные дни. Но мы уверены, что такие дни совсем близко и обязательно с Украиной в сердце.
Помните, в единстве наша сила.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!