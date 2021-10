Мы тоже учимся у Украины, – посол Эстонии рассказал о противодействии пропаганде и о демократии

Эстония на своем примере знает, что такое российская агрессия и почему надо отстаивать свою целостность. А Таллин в свое время стал для Киева примером в направлении развития электронного управления. Сейчас Эстония и Украина помогают друг другу во времена COVID-19 и гибридных угроз.

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск встретился с сайтом 24 канала, чтобы рассказать о важности сотрудничества и общих целей, а также поделился своей формулой для молодых демократий.

Читайте также Защита демократии и поддержка Украины: почему важно понимать роль президента Эстонии

Как шаг за шагом приблизиться к НАТО

Начнем с общего вопроса: почему Украина важна для Эстонии?

Украина воюет с Россией. Для Эстонии Россия может быть опасной. Эстония, пожалуй, одна из первых ощутила на себе последствия масштабных кибератак России (речь о скоординированной кибератаке хакеров на компьютерные системы государственных учреждений Эстонии в апреле 2007 года – 24 канал).

Летом 2007 года у нас был политический кризис. Мы хотели убрать памятник Второй мировой войны с остановки общественного транспорта на военное кладбище (перенос памятника Бронзовому солдату в Таллине – 24). Мы это сделали, но России это не понравилось.



Развитие киберугроз имеет свои преимущества, рассказал дипломат / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Два часа не работали государственные системы, однако сбой был не таким масштабным, ведь мы были готовы. Дело в том, что незадолго до этого мы разрабатывали программы для электронной системы выборов и усовершенствовали всю систему. Если бы этого не произошло, последствия кибератак были бы значительно серьезнее.

Масштабная кибератака в 2007 году

Эстонская сторона сразу заподозрила Россию, однако Москва открещивалась от обвинений. Через два года активист движения "Наши" в непризнанном Приднестровье Константин Голоскоков признался в организации атак на сайты эстонского правительства. Кстати, под прицел также попали новостные СМИ и вообще атаки продолжались волнами в течение двух недель.

Это подтолкнуло нас к идее создать Объединенный центр передовых технологий с киберобороны НАТО (NATO Cooperative Cyber ​​Defence Centre of Excellence – 24). Что мы получили в итоге? Во-первых, учреждение информационно-аналитического направления. Теперь мы были связаны с другими государствами в своеобразную сеть.

Этот центр активно работает в Таллинне и формирует киберстратегию страны. Также центр обнародует установки и рекомендации для экспертов по кибербезопасности. В НАТО есть несколько таких учреждений. Летом 2021 года Украина присоединилась к Центру передового опыта в области энергетической безопасности НАТО в Литве.

Почему такое сотрудничество важно и для украинцев?

Потому что это поможет шаг за шагом приблизиться к НАТО. Часто Украина первой подвергается атакам от России. Мы хотим, чтобы Украина делилась этой информацией с нами, с союзниками. Таким образом у нас будет возможность не только исследовать и отследить сами атаки, но и проанализировать способы противодействия им.

На базе Академии Сил обороны в Тарту есть специальные языковые курсы для украинских военных, они учат английский язык. Ежегодно Эстония выделяет стипендию для профильного обучения украинских специалистов в этом учреждении. И при этом мы учимся у вас.

Украину как раз очень беспокоит перспектива вступления в НАТО. Вокруг этого вопроса много шума и споров. Как вы считаете, чего не хватает для полноценного членства?

Территория, географическое расположение – это не проблема. Эстония граничит с Россией и является членом НАТО. В случае Украины, если говорить о СБУ и Минобороне – вы не можете позволить себе роскоши провалить какие-то важные операции или работать не на полную мощность.

Поэтому оборонительный и сектор безопасности – одни из лучших в Европе. Но в некоторых аспектах есть что улучшать. Впрочем, это можно сказать о любой стране – о необходимости использовать свои ресурсы более эффективно и разумно.



Приоритеты и четкие планы влияют на результат, отметил посол / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я помню, когда перед Эстонией стояли подобные задачи, то мы спрашивали: "Какие приоритеты?" Нам отвечали – "Все задачи приоритетные".

У вас не может быть 10 приоритетов, пусть будет три, но вы должны упорно работать над этими приоритетными направлениями. Например, судебная реформа. Надо шаг за шагом следовать приоритетам.

Какие реформы тогда кажутся успешными, а над чем еще стоит работать?

Помню в 90-х в Эстонии мы были обеспокоены тем, что рынок земли будет открыт для иностранцев (вы еще не открыли его). Мы боялись, что Финляндия придет и скупит все наши земли. Однако этого не произошло. Наоборот – это привлекло инвестиции в наш сельскохозяйственный сектор. Поэтому Украина движется в правильном направлении.

Украина очень успешная в IT-сфере. Уверен, что приложение "Дия" – изменит правила игры в отрасли, если этого еще не произошло.

Медицинская реформа и институт семейных врачей заслуживают внимания. Эстония также начала движение в этом направлении. Например, в детстве я жил в очень маленьком городке, 2000 жителей. И когда однажды я заболел – в госпитале не нашлось опытного врача. Мне становилось все хуже, поэтому родители "похитили" меня и прямо в пижаме отвезли в районный госпиталь.

Эта реформа может быть болезненной для некоторых людей, поскольку они теряют работу, но наличие больницы не обязательно равно качественным медицинским услугам.

Что касается домашней работы, то судебная реформа должна быть доведена до конца.

Как-то я разговаривала с Марью Лауристин (политический деятель и ученый, участница движения за независимость Эстонии – 24). Она описала формулу успеха государства: это "домашнее задание + свобода". Что, по вашему мнению, является важным для молодых демократий?

Эту формулу можно применить к любой демократии, которая хочет быть успешной. Государство и люди должны решить, где они хотят быть. Поставить перед собой задачу и оценить, где ты находишься в данный момент. Но сделать это с реалистичным расчетом, потому что это основа. У вас есть цель, есть реальное положение вещей и тогда ясно, куда двигаться.



Команда – основа успеха, считает Каимо Кууск / Фото Валентины Полищук, 24 канал

И еще одна важная деталь – это команда. Она должна разделять ваши ценности. Не просто взять людей и надеяться, что они разделят со ваши взгляды. Нет, так не сработает. Это должны быть люди, которые уже пришли с теми же взглядами, что и у вас.

Потому что с чего складывается качество? С ценностей и мотивации. Не из опыта. Его можно получить – работать, учиться у других.

Например, если ты веришь в демократию, пропагандируешь правильные ценности, но ленивый – без мотивации, ничего не сработает. Или же наоборот – ты очень энергичный, очень старательный, но совсем не заботишься о ценности – это другая крайность. Мы это видели даже в очень опытных людей, опытных в том, как украсть.

Что касается эстонского опыта, мне кажется, мы сделали много, чтобы развивать институты, вовремя останавливать коррумпированных чиновников. Также в Эстонии мы используем технологии как акселератор.

Один из моих самых любимых авторов – это Джим Коллинз (американский бизнес-консультант, писатель, исследователь – 24). Я думаю, принципы, которые она (Марью Лауристин – 24) привела – навеяны его работами.

Прозрачность и бонусы для вакцинированных

На темп реформ и ситуацию во всех странах повлиял коронавирус. По последним данным, около 60% эстонцев вакцинированы. Как удалось достичь такого результата?

Дело в том, что мы были готовы начать довольно рано. ЕС обеспечил нас вакцинами. Если бы мы были одни в этом вопросе, возможно, мы бы начали кампанию где-то летом.

Что касается схемы вакцинации – всегда возникает сложная ситуация. Если начать первыми вакцинировать политиков, то люди скажут: "О, посмотрите, элита". Если же политики скажут: "Мы подождем, пусть сначала вакцинируют желающих", то люди могут подумать "Давайте подождем и посмотрим, они просто боятся, пытаются избежать вакцинации".

Мы же подумали так: "Правительство должно работать, парламент должен работать, поэтому вакцинацию необходимо провести". Если говорить о гражданах, то мы начали из старшего поколения. Были скептики, но мы активно работали.



Российская пропаганда не сработала, потому что людям объясняли все решения / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Еще мы поняли, что стоит предлагать бонусы, какие-то поощрения для тех, кто решил вакцинироваться. В Эстонии можно пойти в театр, кино, если вы вакцинированы (кинотеатры и другие площадки должны тоже соблюдать правила).

И еще одна важная деталь – это прозрачность. Если что-то пошло не так, какие-то проблемы во время программы вакцинации, мы будем распространять информацию и не будем ничего скрывать. Вся статистика открыта.

Как страна преодолевает пропаганду против вакцин? Например, в стране много русскоязычных граждан, которые точно смотрят прокремлевское телевидение или могут поверить в теорию заговора, которая распространяется российскими сетями.

Я думаю, нам помог с этим справиться фактчекинг. Мы находим ложную информацию и опровергаем ее. Postimees, DELFI, ERR (общественный вещатель – 24) – эти медиа работают над этим. Безусловно, Россия все еще пытается спекулировать темой западных вакцин, но была забавная история в начале пандемии.

В Нарве, городе на границе с Россией, у нас есть Консульство РФ. И российский консул обратился к эстонскому врачу и вакцинировался Pfizer. Во-первых, он дал взятку, во-вторых, это была бутылка алкоголя. Дело в том, что его поймали журналисты. Подошли и спросили: "Вы были вакцинированы?" Он ответил: "Да". "Какой вакциной?" – уточнили они. Он сказал: "Pfizer. Вы знаете, скоро я вернусь в Россию и хорошо быть вакцинированным Pfizer". Такие случаи – лучшая пропаганда западных вакцин.

Читайте также В Эстонии вызвали "на ковер" российского посла

Я читала, что страны Балтии закрыли рестораны и общественные пространства ранее других стран ЕС...

Если честно, здесь можно привести и пример Украины. Вы хорошо сработали. В Эстонии некоторые действия, возможно, были и не на 100% оправданы. Например, закрытие парков, где можно гулять на свежем воздухе. Но в начале никто не знал ничего заранее. Однако, когда поступала новая информация, мы подстраивались.

Если смотреть на весну 2020 года, мне кажется, Украина среагировала лучше. Это уже потом мы выработали стратегию самоизоляции, перевели школы на онлайн-обучение (так как у нас очень хорошее интернет-покрытие и у нас есть понимание, как устроить такое обучение).

Если говорить об успехе – мы многого достигли осенью 2020 года, но потом люди вновь устали от локдаунов, не хотели носить маски. Ситуация в марте 2021 года была напряженной. Мы обратились к премьеру Денису Шмыгалю. Нам нужны были не маски или лекарства, а именно медики. И украинское правительство их нам предоставило, команда врачей была готова отправиться в Эстонию.

А вот в Украине обучение стало реальной проблемой. В некоторых селах – это один смартфон на семью...

Я знаю, посольство помогало некоторым селам Луганской области с обеспечением людей интернетом.

А как изменилась жизнь эстонцев, если говорить о каких-то простых базовых вещах?

Мы стали больше общаться через Skype. Все перешло в онлайн – от доставки еды до развлечений. Путешествовать стало сложно. Но люди открыли для себя новые места в Эстонии, на которые они возможно не обращали раньше внимания, потому что появилась возможность проводить больше времени на открытом воздухе.

Блиц

Любимый город в Эстонии?

Вильянди – "мегаполис" моего детства, потому что родился я в очень маленьком поселке. В Вильянди проживает более 20 тысяч человек, мы ездили туда на автобусе. К тому же, там был театр, древние руины времен Средневековья, где даже проходил музыкальный фестиваль.



Каимо Кууск поделился воспоминаниями о детстве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Где бы провели свободный день, если бы неожиданно представилась такая возможность?

Это может быть день с семьей – прогулка, ресторан, маленькое путешествие недалеко от Киева. Если говорить только обо мне, то это была бы вело– или мотопрогулка.

Эстонский язык действительно очень сложный?

(Начинает в шутку быстро говорить на эстонском) Мы любим свой язык и его реально изучить. Это зависит от мотивации. Например, мой дедушка был украинцем и влюбился в эстонскую девушку.

Любимое слово?

Jääaeg (означает Ледниковый период – 24).

Какие книги сейчас читаете?

"Переломный момент" ("The Tipping Point: How Little Things can make a Big Difference") Малколма Гладуэлла, "Дым и зеркала" ("Smoke and Mirrors") Нила Геймана, "Мороз и пламя" ("Frost & Fire") Роджера Желязны.

Что важнее – успех или результат?

Результат, потому что он тебя приводит к успеху.

Три вещи, которые поразили в Украине?

Я был поражен авиа и космической отраслью. Я не знал, что есть инженеры и такие развитые компании как ГП "Антонов" или "Мотор Сич". Многие зарубежные компании покупают разработки и детали именно в Украине, эстонские также.

Еще удивляет размер страны, ландшафт и масштаб. Сегодня ты в Северодонецке, а завтра в Ужгороде, а проехал столько километров. По сравнению с Эстонией, это заметно.

В детстве я читал сказки о богатырях, а оказалось, что Илья Муромец – украинец.