22 сентября Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Эстонии. МИД страны назвал это "очень досадным и серьезным инцидентом".

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Сегодня, 23 сентября, министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Авиапространство Эстонии нарушает не только Россия. Да, 25 августа в воздушное пространство страны ворвался самолет военно-воздушных сил Швейцарии. Самолет менее одной минуты пробыл над Вайндлоо.

В то же время он находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой. Передатчик воздушного судна был включен, а также у самолета был план полета.