Детали инцидента

22 сентября Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Эстонии. МИД страны назвал это "очень досадным и серьезным инцидентом".

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Сегодня, 23 сентября, министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации,
говорится в сообщении.

Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии