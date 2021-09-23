Детали инцидента
22 сентября Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Эстонии. МИД страны назвал это "очень досадным и серьезным инцидентом".
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Сегодня, 23 сентября, министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации,
– говорится в сообщении.
Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии
- Россия регулярно нарушает воздушное пространство Эстонии. Да, 5 мая российский самолет Ил-96 пролетел вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. На следующий день российского посла вызвали в МИД.
- Несмотря на предупреждение уже 7 мая россияне совершили аналогичное нарушение. Тогда посла вызвали снова.