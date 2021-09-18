Все это происходит на фоне развертывания масштабного дипломатического скандала после создания блока AUKUS – США, Великобритании и Австралии. Блока, изменившего расклад сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Франция пошла на отзыв послов в США и Австралии для консультаций

Французских послов в Соединенных Штатах Америки и Австралии отзывают для консультаций. Об этом сообщил на официальном сайте ведомства глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

На этот резкий дипломатический шаг Франция пошла после того, как развернулся скандал с подводными лодками.

Дело в том, что Австралия объявила о расторжении едва ли самого масштабного в своей истории военного контракта на подводные лодки на несколько десятков миллиардов долларов.

В МИД Франции эти заявления Канберры восприняли "очень серьезно".

По просьбе президента Франции я немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии,

– говорится в сообщении Ле Дриана от 17 сентября.

Отказ Австралии от французских подводных лодок и объявление нового партнерства со США и Британией, убеждены во Франции, является проявлением "неприемлемого поведения между союзниками и партнерами".

Обратите внимание: в США на это решение Франции уже отреагировали . Белый дом выразил сожаление по поводу отзыва послов.

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