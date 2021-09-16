Впрочем, британские и американские СМИ уже успели окрестить объединения антикитайским. И это на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая.

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Три англоязычные страны создали новый оборонительный блок

Об инициативе AUKUS 15 сентября совместно объявили лидеры трех государств:

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

И глава правительства Австралии Скотт Моррисон.

На брифинге в США политики рассказали, что три англоязычные страны решили объединиться ради углубления партнерства, создания новых рабочих мест и в целом процветания.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что США, Великобритания и Австралия также имеют общие идеалы и стремятся работать вместе "для противостояния вызовам XXI века".

Целью объединения объявили углубления технического, научного и оборонного сотрудничества для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Блок "против Китая"

Анализируя событие, СМИ в Великобритании и США (например Guardian и Washington Post ) отметили, что "официальные лица не упоминали Китай, но не оставили никаких сомнений в том, какую силу AUKUS призван сдерживать".

Первая инициатива – атомные подлодки для Австралии

Три страны планируют сделать Австралию седьмой державой в мире, которая будет иметь на вооружении подводные лодки с ядерными реакторами. О ядерном оружии речи не идет – Австралия официально заявила, что в "ядерный клуб" вступать не намерена.

Обратите внимание, что соперничество США и Китая находится в острой дипломатической фазе. Вот последние новости по этому поводу: