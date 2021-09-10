Пресс-служба Белого дома сообщила, что у президентов была стратегическая дискуссия на фоне ряда споров. В частности, президенты обсудили сферы, в которых их интересы совпадают. Кроме того, не обошли и темы, по которым ценности 2 стран расходятся.

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Байден также дал понять, что заинтересован в ответственной конкуренции между государствами. В то же время важно, чтобы она не стала конфликтом.

Китайский лидер говорил о последствиях противостояния

Си Цзиньпин пожаловался, что политика США принесла значительные сложности. По словам китайского лидера, выстраивание отношений "имеет решающее значение для будущего и судьбы мира".

Китайско-американское противостояние принесет катастрофу как обеим странам, так и миру,

– подчеркнул президент Китая.

По словам Си Цзиньпина, страны должны продолжить диалог по таким темам:

изменение климата;

предотвращение пандемии;

восстановление мировой экономики.

Китай ввел санкции против США

В июле 2021 года ввели санкции против нескольких американских физических лиц и организаций. В частности, санкции касались экс-министра торговли Штатов Вильбура Росса.

Это стало ответом на санкции, которые США ввели против китайских чиновников в Гонконге.

В Белом доме такой шаг назвали "непродуктивным и циничным".

В США угрожали Китаю изоляцией

Джейк Салливан – советник Джо Байдена по нацбезопасности – заявил, что Китай может оказаться в режиме международной изоляции. Основанием для этого может стать отказ страны от расследования причин происхождения коронавируса.