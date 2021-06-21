Салливан считает, что мир должен поставить Китай перед выбором. Он заверил, что США продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы выяснить источник коронавируса. В то же время по словам советника Байдена, Вашингтон пытается установить тех, кто будет нести ответственность за вирус.

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"Либо они ответственно позволят следователям провести реальную работу по выяснению того, как это появилось, либо они столкнутся с изоляцией в международном обществе", – сказал Салливан.

В Китае отреагировали на заявление США

21 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян назвал это "открытым шантажом и угрозами".

Обвинение Китая в отказе от расследования абсолютно безосновательно. Еще больше тревоги вызывают слова о том, что Китай столкнется с международной изоляцией,

– отметил китайский дипломат.

Причины распространения COVID-19: коротко