Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что методом дипломатического давления следует поставить Китай перед жестким выбором.

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Джо Байден в Европе на этой неделе сплотил демократический мир, чтобы он впервые со времени вспышки COVID-19 заговорил в один голос по этому вопросу,

– заявил Салливан.

По словам Салливана, Джо Байден сумел сплотить страны. Дональду Трампу в свое время это не удалось.

Советник также отметил, что лидер США призвал G7 поддержать заявление, в котором говорилось бы, что Китай должен позволить провести расследование на своей территории.

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