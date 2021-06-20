Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что методом дипломатического давления следует поставить Китай перед жестким выбором.

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Джо Байден в Европе на этой неделе сплотил демократический мир, чтобы он впервые со времени вспышки COVID-19 заговорил в один голос по этому вопросу,
– заявил Салливан.

По словам Салливана, Джо Байден сумел сплотить страны. Дональду Трампу в свое время это не удалось.

Советник также отметил, что лидер США призвал G7 поддержать заявление, в котором говорилось бы, что Китай должен позволить провести расследование на своей территории.

Что известно о причинах распространения COVID-19

  • ВОЗ еще весной 2020 года обнародовала полный отчет о происхождении SARS-CoV-2. Этот документ является итогом работы миссии в Китае.
  • В целом выделили 4 возможных сценария передачи коронавируса.
  • Согласно оценке специалистов – "вероятно" или "очень вероятно" – что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
  • В то же время непосредственное заражение от летучих мышей оценивается как просто "вероятно".
  • Кроме того, возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.
  • Утечку из лаборатории оценили как "крайне маловероятно".