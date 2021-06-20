Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что методом дипломатического давления следует поставить Китай перед жестким выбором.
Заметьте В Бразилии от коронавируса умерли 500 тысяч больных: люди из-за этого вышли на массовые протесты
Джо Байден в Европе на этой неделе сплотил демократический мир, чтобы он впервые со времени вспышки COVID-19 заговорил в один голос по этому вопросу,
– заявил Салливан.
По словам Салливана, Джо Байден сумел сплотить страны. Дональду Трампу в свое время это не удалось.
Советник также отметил, что лидер США призвал G7 поддержать заявление, в котором говорилось бы, что Китай должен позволить провести расследование на своей территории.
Что известно о причинах распространения COVID-19
- ВОЗ еще весной 2020 года обнародовала полный отчет о происхождении SARS-CoV-2. Этот документ является итогом работы миссии в Китае.
- В целом выделили 4 возможных сценария передачи коронавируса.
- Согласно оценке специалистов – "вероятно" или "очень вероятно" – что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
- В то же время непосредственное заражение от летучих мышей оценивается как просто "вероятно".
- Кроме того, возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.
- Утечку из лаборатории оценили как "крайне маловероятно".