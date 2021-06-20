Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що методом дипломатичного тиску варто поставити Китай перед жорстким вибором.

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Джо Байден у Європі цього тижня згуртував демократичний світ, щоб він уперше від часу спалаху COVID-19 заговорив одним голосом з цього питання,

– заявив Салліван.

За словами Саллівана, Джо Байден зумів згуртувати країни. Дональду Трампу у свій час це не вдалося.

Радник також наголосив, що лідер США закликав G7 підтримати заяву, у якій мовилося б, що Китай має дозволити провести розслідування на своїй території.

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