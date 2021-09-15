Американский лидер выдвинул предложение во время 90-минутного телефонного разговора с китайским коллегой. Таким образом, Вашингтон пытался выйти из тупика в двусторонних отношениях.

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Си Цзиньпин предложение Джо Байдена не принял, а настоял на риторике в отношении Пекина.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отчет не точно отражает разговор. Однако информированный источник FT подтвердил, что сообщение было точным.

Что этому предшествовало

Джо Байден 9 сентября пообщался с Си Цзиньпином. Это был второй телефонный разговор двух политиков с тех пор, как президент США вступил в должность в январе 2021 года.

Глава Китая сказал коллеге, что политика США вызвала "серьезные трудности", и должное выстраивание отношений "имеет решающее значение для будущего и судьбы мира".

Оба лидеров имели "широкую стратегическую дискуссию", в которой они обсудили сферы, где их интересы совпадают, а также те, где интересы и ценности двух стран расходятся.

Напомним. Президент США Джо Байден 10 февраля впервые провел официальный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Лидеры государств обсудили глобальные проблемы мира.