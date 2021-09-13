Премьер-министр Великобритании попытается наладить отношения с администрацией президента Соединенных Штатов.

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Встреча Джонсона и Байдена

Ожидается, что Борис Джонсон проведет переговоры с Джо Байденом во время четырехдневной поездки в США на Генеральную Ассамблею ООН.

Она начнется в Нью-Йорке 21 сентября.

В Британии попросили Штаты провести встречу, чтобы она совпала с поездкой, а источники с обеих сторон сказали, что это в принципе согласованы.

Обратите внимание! В июне Джо Байден и Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Этот документ призван подчеркнуть особую роль обеих стран в геополитике.

Предварительная встреча политиков