Прем'єр-міністр Великої Британії спробує налагодити відносини з адміністрацією президента Сполучених Штатів навідавшись до Білого дому.

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Зустріч Джонсона та Байдена

Очікується, що Борис Джонсон проведе переговори з Джо Байденом під час чотириденної поїздки до США на Генеральну асамблею ООН.

Вона розпочнеться у Нью-Йорку 21 вересня.

У Британії попросили Штати провести зустріч, щоб вона співпала з поїздкою, а джерела з обох сторін сказали, що це в принципі узгоджено.

Зверніть увагу! У червні Джо Байден і Борис Джонсон підписали нову Атлантичну хартію. Цей документ покликаний наголосити на особливій ролі обох країн у геополітиці.

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