Деталі інциденту

22 вересня Росія вкотре порушила повітряний простір Естонії. МЗС країни назвало це "дуже прикрим та серйозним інцидентом".

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Сьогодні, 23 вересня, міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації,
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії