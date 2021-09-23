Деталі інциденту

22 вересня Росія вкотре порушила повітряний простір Естонії. МЗС країни назвало це "дуже прикрим та серйозним інцидентом".

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Сьогодні, 23 вересня, міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії

Росія регулярно порушує повітряний простір Естонії. Так, 5 травня російський літак Іл-96 пролетів поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці. Наступного дня російського посла викликали у МЗС.

Попри попередження вже 7 травня росіяни вчинили аналогічне порушення. Тоді посла викликали знову.

Зверніть увагу! Авіапростір Естонії порушує не лише Росія. Так, 25 серпня у повітряний простір країни увірвався літак військово-повітряних сил Швейцарії. Літак менше однієї хвилини пробув над Вайндлоо.



Водночас він перебував у радіоконтакті з естонською авіадиспетчерською службою. Передавач повітряного судна був ввімкнений, а також літак мав план польоту.