Деталі інциденту
22 вересня Росія вкотре порушила повітряний простір Естонії. МЗС країни назвало це "дуже прикрим та серйозним інцидентом".
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Сьогодні, 23 вересня, міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про порушення повітряного простору Естонії
- Росія регулярно порушує повітряний простір Естонії. Так, 5 травня російський літак Іл-96 пролетів поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці. Наступного дня російського посла викликали у МЗС.
- Попри попередження вже 7 травня росіяни вчинили аналогічне порушення. Тоді посла викликали знову.