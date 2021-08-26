Інцидент трапився у середу, 25 серпня. Міністерство закордонних справ Естонії вже передало ноту посольству Швейцарії.

До теми Російським Іл-96, який порушив повітряний простір Естонії, літають перші особи держави

Військовий літак Швейцарії порушив повітряний простір біля острова Вайндлоо. Загалом він пробув над Естонією менше ніж хвилину.

Водночас швейцарський військовий літак перебував у радіоконтакті з естонською авіадиспетчерською службою. Передавач повітряного судна був ввімкнений, а також літак мав план польоту.

Порушення повітряного простору Естонії: головне