Росія вдерлася у повітряний простір Данії

Російські літаки залетіли на повітряний простір острова Борнхольм. Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод обурився такими діями Кремля.

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Абсолютно неприпустимо, щоб російські літаки вдералися у повітряний простір Данії двічі за день. Схоже на умисну дію. Ми все ще вивчаємо деталі, але я вже виступив з ініціативою викликати російського посла на переговори у міністерство закордонних справ,

– заявив Кофод.

У міноборони Данії підтвердили порушення повітряного простору російськими літаками. Міністерка оборони Тріне Брамсен зазначила, що такі дії Росії неприпустимі. За її словами, два порушення за день слід вважати серйозними.

Росія порушує повітряний простір держав