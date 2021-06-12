Россия ворвалась в воздушное пространство Дании

Российские самолеты залетели в воздушное пространство острова Борнхольм. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод возмутился такими действиями Кремля.

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Совершенно недопустимо, чтобы российские самолеты врывались в воздушное пространство Дании дважды за день. Похоже на умышленное действие. Мы все еще изучаем детали, но я уже выступил с инициативой вызвать российского посла на переговоры в министерство иностранных дел,

– заявил Кофод.

В Минобороны Дании подтвердили нарушение воздушного пространства российскими самолетами. Министр обороны Трине Брамсен отметила, что такие действия России недопустимы. По ее словам, два нарушения за день следует считать серьезными.

Россия нарушает воздушное пространство государств