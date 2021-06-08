В пресс-службе МИД подчеркнули, что Москва завершает курс, который начала еще в 2000-х годах. Цель России – разрушать все режимы, которые способствовали военной сдержанности в Европе.
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Россия не выполняла обязательства Договора добросовестно
Так Россия смогла создать условия и подготовить вооруженную агрессию против Грузии и Украины. От этого направления Москва не отошла и сегодня.
Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств по ДОН и начала его грубо нарушать еще в 2008 – 2010 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de-facto удалена из зоны применения ДОН,
– отметили в украинском дипведомстве.
Оккупировав Крым и отдельные районы Донбасса Россия также изъяла их из действия Договора. В общем говорится о 57 тысячах квадратных метров, 44 тысячи из которых – временно оккупированные украинские территории.
Именно действия России заставили США выйти из ДОН
В МИД Украины считают, что именно действия России заставили США выйти из Договора об открытом небе, ведь он к этому времени уже был искажен.
Поэтому именно Россия несет ответственность за продолжающееся разрушение режима "открытого неба" и эрозию международной архитектуры контроля над вооружениями,
– добавили в министерстве.
Ранее США из-за России вышли из Договора об открытом небе: что это значит
Документ о денонсации ДОН Россией обнародовали 7 июня
Отметим, что документ о денонсации Россией Договора об открытом небе обнародовали 7 июня. Ранее его уже одобрил Совет Федераций и подписал глава Кремля.
Что известно о Договоре об открытом небе?
Соглашение предусматривает возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга, чтобы контролировать военную деятельность и следить за кризисными ситуациями. ДОН подписали в 1992 году в Хельсинки 27 стран.
Сейчас в ДОН входят 32 страны: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.