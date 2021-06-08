В пресс-службе МИД подчеркнули, что Москва завершает курс, который начала еще в 2000-х годах. Цель России – разрушать все режимы, которые способствовали военной сдержанности в Европе.

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Россия не выполняла обязательства Договора добросовестно

Так Россия смогла создать условия и подготовить вооруженную агрессию против Грузии и Украины. От этого направления Москва не отошла и сегодня.

Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств по ДОН и начала его грубо нарушать еще в 2008 – 2010 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de-facto удалена из зоны применения ДОН,

– отметили в украинском дипведомстве.

Оккупировав Крым и отдельные районы Донбасса Россия также изъяла их из действия Договора. В общем говорится о 57 тысячах квадратных метров, 44 тысячи из которых – временно оккупированные украинские территории.

Именно действия России заставили США выйти из ДОН

В МИД Украины считают, что именно действия России заставили США выйти из Договора об открытом небе, ведь он к этому времени уже был искажен.

Поэтому именно Россия несет ответственность за продолжающееся разрушение режима "открытого неба" и эрозию международной архитектуры контроля над вооружениями,

– добавили в министерстве.

Ранее США из-за России вышли из Договора об открытом небе: что это значит

Документ о денонсации ДОН Россией обнародовали 7 июня

Отметим, что документ о денонсации Россией Договора об открытом небе обнародовали 7 июня. Ранее его уже одобрил Совет Федераций и подписал глава Кремля.