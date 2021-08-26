Инцидент произошел в среду, 25 августа. Министерство иностранных дел Эстонии уже передало ноту посольству Швейцарии.

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Военный самолет Швейцарии нарушил воздушное пространство у острова Вайндло. В общем он пробыл над Эстонией меньше чем минуту.

В то же время швейцарский военный самолет находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой. Передатчик воздушного судна был включен, а также самолет имел план полета.

Нарушение воздушного пространства Эстонии: главное