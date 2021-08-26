Инцидент произошел в среду, 25 августа. Министерство иностранных дел Эстонии уже передало ноту посольству Швейцарии.
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Военный самолет Швейцарии нарушил воздушное пространство у острова Вайндло. В общем он пробыл над Эстонией меньше чем минуту.
В то же время швейцарский военный самолет находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой. Передатчик воздушного судна был включен, а также самолет имел план полета.
Нарушение воздушного пространства Эстонии: главное
- Россия регулярно нарушает воздушное пространство Эстонии. Например, такое случилось 5 мая.
- Несмотря на то, что российский посол получил ноту, аналогичное нарушение россияне повторили всего за 2 дня – 7 мая.
- Кроме того, российская авиация нарушает воздушное пространство других стран. В частности, только за 11 июня 2021 года самолеты страны-агрессора дважды незаконно пересекли границу Дании в небе.