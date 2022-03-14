Мы всем сердцем с Украиной: Avon покидает российский рынок

14 марта 2022 , 14:52
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Источник:

фейсбук Avon

Все больше брендов прекращает свою деятельность в стране-агрессоре. Сегодня к этому перечню присоединилась еще и ведущая компания по продаже косметики Avon.

Она заявила, что прекращает все инвестиции в Россию. Также останавливает экспорт продукции с российского завода на другие рынки. В компании подчеркнули, что Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия.

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Avon покидает российский рынок

Как сообщили в косметической компании, в дальнейшем обеспечение Avon Украина товарами и услугами будет происходить из регионов Центральной Европы.

Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время. Как ты знаешь, Avon Foundation уже передала 200 000$ Красному Кресту в Украине. Кроме этого, группа компаний Natura&Co, в состав которой входит Avon, передаст еще 200 000$,
говорится в сообщении.

Кроме того, все родственные бренды, входящие в Natura&Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность в России и пожертвуют по 100 000 долларов в помощь Украине.

Внимание! Avon Украина возобновит гуманитарную помощь, как только появится возможность безопасного доступа работников на склад в селе Счастливом.

Какие компании покинули Россию

  • Starbucks закрывает кафе.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
  • Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
  • К бойкоту российского рынка присоединилась и ранее заявлявшая Coca-Cola, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается производить машины для России.
  • Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
  • Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
  • Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts  приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
  • Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
  • В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
  • Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

К слову, пока только около 35 международных корпораций сохранили свое присутствие на российском рынке, впрочем, с каждым днем ​​их становится все меньше.

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Полный текст сообщения Avon в фейсбуке:

Avon прекращает все инвестиции в Россию и останавливает экспорт продукции из российского завода на все остальные рынки. Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия – все прошлые совместные бизнес-процессы прекращены.
В дальнейшем обеспечение Avon Украина товарами и услугами будет в полном объеме происходить из регионов Центральной Европы.
Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время. Как ты знаешь, Avon Foundation уже передала 200 000$ Красному Кресту в Украине. Кроме этого, группа компаний Natura&Co, в состав которой входит Avon, передаст еще 200 000$.
Наши родственные бренды, также входящие в Natura & Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность франшиз в России и пожертвуют по 100 000$ в помощь Украине.
Avon Украина обновит предоставление гуманитарной помощи, как только появится возможность безопасного доступа сотрудников на склад в c. Счастливом.
Поддержка экономики страны – еще один важный приоритет. Мы работаем над возобновлением бизнеса. Сделаем это, чтобы удовлетворить потребности наших представителей и клиентов в Украине.
Мы с тобой! Мы вместе!
Все будет УКРАИНА
Автор: Марта Касіянчук