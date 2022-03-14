Мы всем сердцем с Украиной: Avon покидает российский рынок
Источник:фейсбук Avon
Все больше брендов прекращает свою деятельность в стране-агрессоре. Сегодня к этому перечню присоединилась еще и ведущая компания по продаже косметики Avon.
Она заявила, что прекращает все инвестиции в Россию. Также останавливает экспорт продукции с российского завода на другие рынки. В компании подчеркнули, что Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия.
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Avon покидает российский рынок
Как сообщили в косметической компании, в дальнейшем обеспечение Avon Украина товарами и услугами будет происходить из регионов Центральной Европы.
Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время. Как ты знаешь, Avon Foundation уже передала 200 000$ Красному Кресту в Украине. Кроме этого, группа компаний Natura&Co, в состав которой входит Avon, передаст еще 200 000$,
говорится в сообщении.
Кроме того, все родственные бренды, входящие в Natura&Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность в России и пожертвуют по 100 000 долларов в помощь Украине.Внимание! Avon Украина возобновит гуманитарную помощь, как только появится возможность безопасного доступа работников на склад в селе Счастливом.
Какие компании покинули Россию
- Starbucks закрывает кафе.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
- Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
- PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
- К бойкоту российского рынка присоединилась и ранее заявлявшая Coca-Cola, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для России.
- Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
- Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
- Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
- Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
- В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
- Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.
К слову, пока только около 35 международных корпораций сохранили свое присутствие на российском рынке, впрочем, с каждым днем их становится все меньше.
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Полный текст сообщения Avon в фейсбуке: