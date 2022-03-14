Мы всем сердцем с Украиной: Avon покидает российский рынок

Все больше брендов прекращает свою деятельность в стране-агрессоре. Сегодня к этому перечню присоединилась еще и ведущая компания по продаже косметики Avon.

Она заявила, что прекращает все инвестиции в Россию. Также останавливает экспорт продукции с российского завода на другие рынки. В компании подчеркнули, что Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия.

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Avon покидает российский рынок

Как сообщили в косметической компании, в дальнейшем обеспечение Avon Украина товарами и услугами будет происходить из регионов Центральной Европы.

Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время. Как ты знаешь, Avon Foundation уже передала 200 000$ Красному Кресту в Украине. Кроме этого, группа компаний Natura&Co, в состав которой входит Avon, передаст еще 200 000$,

говорится в сообщении.

Кроме того, все родственные бренды, входящие в Natura&Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность в России и пожертвуют по 100 000 долларов в помощь Украине.

Какие компании покинули Россию

Starbucks закрывает кафе.

закрывает кафе. McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

закрывает все свои 850 ресторанов. KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

и прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. Присоединились и Mars , Sony и Hugo Boss .

, и . PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом. К бойкоту российского рынка присоединилась и ранее заявлявшая Coca-Cola , что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

, что не будет прекращать сотрудничество с Россией. Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок. Глянцевые журналы GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD прекращают деятельность.

, , , , прекращают деятельность. L'Oreal закрывает магазины.

закрывает магазины. Lamborghini останавливает деятельность.

останавливает деятельность. Ferrari отказывается производить машины для России.

отказывается производить машины для России. Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора. Cropp , House Brand , Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

, , и закрывают онлайн-магазины. Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

останавливает бизнес в России. Американская компания Brown-Forman , известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию. Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.

приняла решение уйти с рынка кровожадной страны. Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.

также заявил, что прекращает деятельность в России. В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".

сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России". Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

Avon Украина возобновит гуманитарную помощь, как только появится возможность безопасного доступа работников на склад в селе Счастливом.

К слову, пока только около 35 международных корпораций сохранили свое присутствие на российском рынке, впрочем, с каждым днем ​​их становится все меньше.

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Полный текст сообщения Avon в фейсбуке:

Avon прекращает все инвестиции в Россию и останавливает экспорт продукции из российского завода на все остальные рынки. Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия – все прошлые совместные бизнес-процессы прекращены.

В дальнейшем обеспечение Avon Украина товарами и услугами будет в полном объеме происходить из регионов Центральной Европы.

Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время. Как ты знаешь, Avon Foundation уже передала 200 000$ Красному Кресту в Украине. Кроме этого, группа компаний Natura&Co, в состав которой входит Avon, передаст еще 200 000$.

Наши родственные бренды, также входящие в Natura & Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность франшиз в России и пожертвуют по 100 000$ в помощь Украине.

Avon Украина обновит предоставление гуманитарной помощи, как только появится возможность безопасного доступа сотрудников на склад в c. Счастливом.

Поддержка экономики страны – еще один важный приоритет. Мы работаем над возобновлением бизнеса. Сделаем это, чтобы удовлетворить потребности наших представителей и клиентов в Украине.

Мы с тобой! Мы вместе!

Все будет УКРАИНА