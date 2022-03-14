Ми всім серцем з Україною: Avon покидає російський ринок

14 березня 2022 , 14:31
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Джерело:

фейсбук Avon

Дедалі більше брендів припиняє свою діяльність в країні-агресорці. Сьогодні до цього переліку долучилася ще й провідна компанія з продажу косметики Avon.

Вона заявила, що припиняє всі інвестиції в Росію. Також зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки. В компанії підкреслили, що Avon Україна жодним чином не співпрацює з Avon Росія.

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Avon покидає російський ринок

Як повідомили в косметичній компанії, надалі забезпечення Avon Україна товарами та послугами буде відбуватися з регіонів Центральної Європи.

Ми всім серцем підтримуємо Україну та український народ в цей непростий час. Як ти знаєш, Avon Foundation вже передала 200 000 доларів Червоному Хресту в Україні. Окрім цього, група компаній Natura&Co, до складу якої входить Avon, передасть ще 200 000 доларів,
– йдеться в повідомленні.

Крім того, усі споріднені бренди, що входять до Natura&Co, The Body Shop і Aesop, повністю припиняють діяльність в Росії й пожертвують по 100 000 доларів на допомогу Україні.

Увага! Avon Україна поновить надання гуманітарної допомоги, як тільки з'явиться можливість безпечного доступу працівників на склад у селі Щасливому.

Які компанії покинули Росію

  • Starbucks закриває кав'ярні.
  • McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
  • KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
  • Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
  • До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
  • Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
  • Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
  • L'Oreal закриває магазини.
  • Lamborghini зупиняє діяльність.
  • Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
  • Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
  • Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
  • Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
  • Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.
  • Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.
  • У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
  • Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.

До слова, наразі лише близько 35 міжнародних корпорацій зберегли свою присутність на російському ринку, втім, з кожним днем їх стає все менше.

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Повний текст допису Avon у Фейсбук:

Avon припиняє всі інвестиції в Росію і зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки. Avon Україна жодним чином не співпрацює з Avon Росія – всі минулі спільні бізнес-процеси припинені.
Надалі забезпечення Avon Україна товарами та послугами буде в повному обсязі відбуватися з регіонів Центральної Європи.
Ми всім серцем підтримуємо Україну та український народ в цей непростий час. Як ти знаєш, Avon Foundation вже передала 200 000 доларів Червоному Хресту в Україні. Окрім цього, група компаній Natura &Co, до складу якої входить Avon, передасть ще 200 000 доларів.
Наші споріднені бренди, що також входять до Natura &Co, The Body Shop і Aesop, повністю припиняють діяльність франшиз в Росії та пожертвують по 100 000 доларів на допомогу Україні.
Avon Україна поновить надання гуманітарної допомоги, щойно з’явиться можливість безпечного доступу співробітників на склад у c. Щасливому.
Підтримка економіки країни – ще один наш важливий пріоритет. Ми працюємо над відновленням бізнесу. Зробимо це, щоб задовольнити потреби наших Представників та клієнтів в Україні.
Ми з тобою! Ми разом!
Все буде УКРАЇНА
Автор: Марта Касіянчук