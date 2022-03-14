Ми всім серцем з Україною: Avon покидає російський ринок

Дедалі більше брендів припиняє свою діяльність в країні-агресорці. Сьогодні до цього переліку долучилася ще й провідна компанія з продажу косметики Avon.

Вона заявила, що припиняє всі інвестиції в Росію. Також зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки. В компанії підкреслили, що Avon Україна жодним чином не співпрацює з Avon Росія.

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Avon покидає російський ринок

Як повідомили в косметичній компанії, надалі забезпечення Avon Україна товарами та послугами буде відбуватися з регіонів Центральної Європи.

Ми всім серцем підтримуємо Україну та український народ в цей непростий час. Як ти знаєш, Avon Foundation вже передала 200 000 доларів Червоному Хресту в Україні. Окрім цього, група компаній Natura&Co, до складу якої входить Avon, передасть ще 200 000 доларів,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, усі споріднені бренди, що входять до Natura&Co, The Body Shop і Aesop, повністю припиняють діяльність в Росії й пожертвують по 100 000 доларів на допомогу Україні.

Які компанії покинули Росію

Starbucks закриває кав'ярні.

закриває кав'ярні. McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.

закриває всі свої 850 ресторанів. KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.

і припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Приєдналися й Mars , Sony і Hugo Boss .

, і . PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.

заявила про припинення співпраці з російським сегментом. До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola , яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією

, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.

розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат. Глянцеві журнали GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD припиняють діяльність.

, , , , припиняють діяльність. L'Oreal закриває магазини.

закриває магазини. Lamborghini зупиняє діяльність.

зупиняє діяльність. Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.

відмовляється виготовляти машини для Росії. Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.

не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки. Cropp , House Brand , Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.

, , та закривають онлайн-магазини. Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

зупиняє бізнес у Росії. Американська компанія Brown–Forman , відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.

, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію. Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.

ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни. Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.

також заявив, що припиняє діяльність в Росії. У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".

повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії". Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.

Avon Україна поновить надання гуманітарної допомоги, як тільки з'явиться можливість безпечного доступу працівників на склад у селі Щасливому.

До слова, наразі лише близько 35 міжнародних корпорацій зберегли свою присутність на російському ринку, втім, з кожним днем їх стає все менше.

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Повний текст допису Avon у Фейсбук:

Avon припиняє всі інвестиції в Росію і зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки. Avon Україна жодним чином не співпрацює з Avon Росія – всі минулі спільні бізнес-процеси припинені.

Надалі забезпечення Avon Україна товарами та послугами буде в повному обсязі відбуватися з регіонів Центральної Європи.

Ми всім серцем підтримуємо Україну та український народ в цей непростий час. Як ти знаєш, Avon Foundation вже передала 200 000 доларів Червоному Хресту в Україні. Окрім цього, група компаній Natura &Co, до складу якої входить Avon, передасть ще 200 000 доларів.

Наші споріднені бренди, що також входять до Natura &Co, The Body Shop і Aesop, повністю припиняють діяльність франшиз в Росії та пожертвують по 100 000 доларів на допомогу Україні.

Avon Україна поновить надання гуманітарної допомоги, щойно з’явиться можливість безпечного доступу співробітників на склад у c. Щасливому.

Підтримка економіки країни – ще один наш важливий пріоритет. Ми працюємо над відновленням бізнесу. Зробимо це, щоб задовольнити потреби наших Представників та клієнтів в Україні.

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Все буде УКРАЇНА