Мы здесь чтобы жить: корпус Билецкого растрогал новой рекрутинговой кампанией

Юноша прибывает в расположение военного подразделения. Здесь бурлит жизнь: кроме службы и изнурительных тренировок – настоящее братство, верность себе, счастье иметь друзей и семью. Это сюжет первой рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса.

Что известно о рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса?

После смелых креативов с фотосессией в стиле пин-ап, аниме о зомби, подготовку к постапокалипсису рекламщики "Тройки" исследовали мотивацию нашей борьбы: украинцы сопротивляются российскому злу не для того, чтобы война продолжалась, а для того, чтобы здесь была жизнь.

Третий армейский корпус это не ответ на вопрос, как воевать. Это ответ на вопрос, как жить. Жить так, чтобы не мучила совесть. Жить так, чтобы видеть близких. Жить так, чтобы развиваться. Жить и не забывать себя. Жить и помнить, и уничтожать врага. Жить, чтобы вернуться и стать опорой мирной жизни,

– говорит за кадром голос командира корпуса Андрея Билецкого.

После анимешного обладателя "Вселенной Третьей штурмовой" и командира отряда, защищающего Землю от вторжения пришельцев, образ Билецкого неожиданно серьезный. Он – лидер и наставник, передающий военные традиции новому поколению. Наверняка, это отсылка к созданным им "Центурии" и другим молодежным патриотическим организациям, воспитанники которых являются костяком Третьей штурмовой, а ныне и Третьего корпуса.

Кристина Бондаренко, руководитель медиа отдела корпуса рассказала, что это – первая военная рекрутинговая кампания, которая прошла нейромаркетинговое исследование – это способ понять, как мозг и эмоции людей реагируют на рекламу, продукты или бренды, например, куда именно мы смотрим и что в это время чувствуем. Датчики фиксируют активность участков мозга, которые отвечают за эмоциональные проявления. Реклама обращается к экзистенциальным ценностям – к защите жизни и близких. Это запускает быстрый стрессовый ответ и активирует самую сильную для мозга реакцию – действовать, бороться и защищаться.

В промо снялся боец Третьей штурмовой Богдан Вербовой по кличке "Хмель" с женой моделью Илоной Вербовой. Они – герои клипа "Солнце" группы "ДК Энергетик", который в октябре 2024 года стал частью рекламной кампании "Я люблю третью штурмовую". В новой кампании семья уже втроем: у супругов родился ребенок.

Богдан и Илона Вербовые / Скриншот

Зрители также узнали в видео "Мы здесь чтобы жить" Константина Немичева – соучредителя, одного из командиров "Кракена", известного штурмового подразделения Главного управления разведки. Похоже, по меньшей мере часть этого подразделения действительно вошла в состав Третьего армейского корпуса.

Аудитории новая кампания "Тройки" зашла. Больше всего ее хвалят за искренность, мотивацию и вдохновение.

Идеология новой кампании это история о здесь и сейчас. Мы воюем не для того, чтобы война продолжалась. А для того, чтобы жить: иметь дом, видеть родных, быть свободными, развивать себя и страну. Жизнь – самая высокая ценность и одновременно самая высокая цена, которую мы платим за будущее,

– подчеркнула Кристина Бондаренко.

Сейчас Третий армейский корпус держит оборону на границе Харьковской и Донецкой областей, удерживая длинную полосу обороны в 150 километров. После перехода СОУ на корпусную модель, корпус Билецкого одним из первых вступил в бой и сдержал наступление оккупантов на последнем рубеже Донбасса.

В состав корпуса вошли Третья штурмовая, 53-я, 60-я, 63-я бригады и другие подразделения. Он продолжает расти, открыто тысячи вакансий на боевые и на тыловые должности. Это огромное соединение, и работа здесь найдется всем. Ежедневно корпус получает 150 – 200 анкет от рекрутов – и это несмотря на разговоры об окончании боевых действий и переговоры. В корпусе это объясняют не меткостью рекламы, а ее правдивостью: картинка всегда совпадает с сущностью.