Ми тут щоб жити: корпус Білецького зворушив новою рекрутинговою кампанією

Юнак прибуває у розташування військового підрозділу. Тут вирує життя: окрім служби і виснажливих тренувань – справжнє братерство, вірність собі, щастя мати друзів і родину. Це сюжет першої рекрутингової кампанії Третього армійського корпусу.

Про це розповідає 24 Канал.

Дивіться також 85% поранених, навіть з протезами, вертаються на службу в армію, – інтерв'ю з Оленою Толкачовою

Що відомо про рекрутингову кампанію Третього армійського корпусу?

Після сміливих креативів із фотосесією у стилі пін-ап, аніме про зомбі, підготовку до постапокаліпсису рекламники "Трійки" дослідили мотивацію нашої боротьби: українці чинять спротив російському злу не для того, щоб війна тривала, а для того, щоб тут було життя.

Попередні рекламні кампанії воїнів: дивіться фото Третьої штурмової

Третій армійський корпус це не відповідь на питання, як воювати. Це відповідь на питання, як жити. Жити так, щоб не мучило сумління. Жити так, щоб бачити близьких. Жити так, щоб розвиватись. Жити і не забувати себе. Жити і памʼятати, і знищувати ворога. Жити, щоб повернутися і стати опорою мирного життя,

– каже за кадром голос командира корпусу Андрія Білецького.

Після анімешного володаря "Всесвіту Третьої штурмової" та командира загону, що захищає Землю від вторгнення прибульців, образ Білецького неочікувано серйозний. Він – лідер і наставник, що передає військові традиції новому поколінню. Напевно, це відсилка до створених ним "Центурії" та інших молодіжних патріотичних організацій, вихованці яких є кістяком Третьої штурмової, а нині і Третього корпусу.

Христина Бондаренко, керівниця медіа відділу корпусу розповіла, що це – перша військова рекрутингова кампанія, яка пройшла нейромаркетингове дослідження – це спосіб зрозуміти, як мозок і емоції людей реагують на рекламу, продукти чи бренди, наприклад, куди саме ми дивимось і що в цей час відчуваємо. Датчики фіксують активність ділянок мозку, які відповідають за емоційні прояви. Реклама звертається до екзистенційних цінностей – до захисту життя і близьких. Це запускає швидку стресову відповідь і активує найсильнішу для мозку реакцію – діяти, боротись і захищатись.

У промо знявся боєць Третьої штурмової Богдан Вербовий на псевдо "Хміль" з дружиною моделлю Ілоною Вербовою. Вони – герої кліпу "Сонце" гурту "ДК Енергетик", який у жовтні 2024 року став частиною рекламної кампанії "Я люблю третю штурмову". У новій кампанії родина вже утрьох: у подружжя народилась дитина.

Богдан та Ілона Вербові / Скриншот

Глядачі також впізнали у відео "Ми тут щоб жити" Костянтина Немічева – співзасновника, одного з командирів "Кракену", відомого штурмового підрозділу Головного управління розвідки. Схоже, щонайменше частина цього підрозділу справді увійшла до складу Третього армійського корпусу.

Аудиторії нова кампанія "Трійки" зайшла. Найбільше її хвалять за щирість, мотивацію і натхнення.

Відгуки на нову рекрутингову кампанію: дивіться фото

Ідеологія нової кампанії це історія про тут і зараз. Ми воюємо не для того, щоб війна тривала. А для того, щоб жити: мати дім, бачити рідних, бути вільними, розвивати себе і країну. Життя – найвища цінність і водночас найвища ціна, яку ми платимо за майбутнє,

– наголосила Христина Бондаренко.

Зараз Третій армійський корпус тримає оборону на межі Харківської та Донецької областей, утримуючи довжелезну смугу оборони у 150 кілометрів. Після переходу СОУ на корпусну модель, корпус Білецького одним із перших вступив у бій і стримав наступ окупантів на останньому рубежі Донбасу.

До складу корпусу увійшли Третя штурмова, 53-тя, 60-та, 63-тя бригади та інші підрозділи. Він продовжує рости, відкрито тисячі вакансій на бойові і на тилові посади. Це величезне з'єднання, і робота тут знайдеться усім. Щодня корпус отримує 150 – 200 анкет від рекрутів – і це попри розмови про закінчення бойових дій і переговори. В корпусі це пояснюють не влучністю реклами, а її правдивістю: картинка завжди збігається з сутністю.