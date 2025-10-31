Мы знаем, чем это закончится, – Зеленский о намерениях Путина приехать в Покровск

Владимир Зеленский 31 октября заявил, что Путин якобы хочет приехать в Покровск в Донецкой области. Украинский президент прокомментировал эти намерения диктатора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского.

Что сказал Зеленский о Путине и Покровске?

По словам главы государства, Россия будет бороться за Доброполье и другие города.

Путин говорит, что он там поедет в Покровск. И охотно, если он приедет в Покровск. Все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится,

– высказался Зеленский.