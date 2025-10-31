Та будь ласка, знаємо, чим усе закінчиться, – Зеленський про намір Путіна приїхати в Покровськ

Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що Путін нібито хоче приїхати в Покровськ на Донеччині. Український президент прокоментував ці наміри диктатора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського.

Що сказав Зеленський про Путіна та Покровськ?

За словами глави держави, Росія буде боротися за Добропілля та інші міста.

Путін каже, що він там поїде в Покровськ. Та залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться,

– висловився Зеленський.

Відповідно до доповіді Сирського, на ранок змін у Покровську немає. Росіяни є в місті, Сили оборони знищують їх, намагаючись зберегти власний особовий склад.

Ситуація в Покровську складна, там всі їхні сили. Ви знаєте, що там зосереджено 170 тисяч ворогів. Це дуже багато,

– додав президент.

Очільник СБУ Василь Малюк, який також був присутній на брифінгу, наголосив: слід подякувати Силам оборони, які працюють мегавіддано та мегапрофесійно. Водночас він нагадав: уперше росіяни пообіцяли от-от захопити Покровськ понад рік тому.

За цей час вони пройшли 7 кілометрів. Мегапотужні "фахівці" військової справи. Вбитими вони втратили десятки і десятки тисяч, я вже не кажу про поранених,

– розповів Малюк.

Зеленський продовжив: слід розуміти, що дуже складно в Покровську не тільки Силам оборони, але й росіянам. Ворог не зміг узяти Суми та Куп'янськ, тож росіянам поставили завдання захопити це місто.

Оточення українських сил у Покровську немає, Сили оборони контролюють ситуацію. Зеленський провів паралель із Курською операцією, коли росіяни заявляли про велике оточення ЗСУ. Ворог зробив це у рамках інформаційної війни.

Ви повинні знати: вони не домінують сьогодні там. Їх багато, багато. Але сказати, що вони перемагають Україну, – це неправда,

– підкреслив Зеленський.

Василь Малюк кілька разів наголосив, що Сили оборони просто перемелюють росіян у Покровську. В деякі дні тільки бійці СБУ знищують понад сто окупантів – для кожного випадку є відеопідтвердження.

"У них діє принцип "ні кроку назад", який прийняв Сталін у 1943 році. Стоїть заградотряд з кулеметом, і варіантів немає – тільки вперед", – розповів глава СБУ.