На День Независимости 24 августа Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернули украинских защитников, а также журналиста Дмитрия Хилюка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Кого вернули во время обмена на День Независимости?

Владимир Зеленский отметил, что во время нынешнего обмена удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданских. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.

Возвращаем домой журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен на Киевщине в марте 2022-го. Наконец он дома, в Украине,

– указал президент.

Обмен пленными 24 августа / фото Офиса президента

Зеленский подчеркнул, что обмены продолжаются – что возможно благодаря воинам, которые пополняют обменный фонд Украины, а также партнерам и людям, которые ежедневно работают над этим. Отдельно Зеленский отметил роль ОАЭ в обмене.

Что еще известно о новом обмене Украины и России?