На День Независимости состоялся обмен пленными
- На День Независимости 24 августа состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, вернув военных, журналистов Дмитрия Хилюка, Марка Калиуша и экс-мэра Херсона Владимира Миколаенко.
- Президент Зеленский отметил, что обмены продолжаются благодаря воинам, партнерам, и особо отметил роль ОАЭ в процессе обмена.
На День Независимости 24 августа Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернули украинских защитников, а также журналиста Дмитрия Хилюка.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Самому молодому – 26, самому старшему – 65: кого вернула домой Украина
Кого вернули во время обмена на День Независимости?
Владимир Зеленский отметил, что во время нынешнего обмена удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданских. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.
Возвращаем домой журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен на Киевщине в марте 2022-го. Наконец он дома, в Украине,
– указал президент.
Обмен пленными 24 августа / фото Офиса президента
Зеленский подчеркнул, что обмены продолжаются – что возможно благодаря воинам, которые пополняют обменный фонд Украины, а также партнерам и людям, которые ежедневно работают над этим. Отдельно Зеленский отметил роль ОАЭ в обмене.
Что еще известно о новом обмене Украины и России?
- СМИ пишут, что сейчас из российского плена освободили экс-мэра Херсона Владимира Миколаенко. Его похитили российские военные еще 18 апреля 2022 года.
- В мае 2025 года появилась информация о том, что экс-мэр Херсона отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленного. Произошло это еще в 2022 году. После отказа российская сторона больше не включала его в списки на обмен.
- Удалось вернуть также журналиста Марка Калиуша. Его незаконно задержали россияне в 2023 году.