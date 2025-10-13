Утром понедельника, 13 октября, отключение света ввели в четырех областях Украины. Экстренные – в Днепропетровской и Донецкой областях, аварийные – в Полтавской области и в Кропивницком.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. Энергетики всей страны работают над восстановлением электроснабжения в домах украинцев. Что известно об отключении света 13 октября? Просим набраться терпения и использовать электроэнергию разумно! Это позволит минимизировать количество отключений!

– отметили в ДТЭК. Обратите внимание! Во время экстренных отключений заранее спрогнозированные графики не действуют.