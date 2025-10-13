Укр Рус
13 октября, 09:10
В четырех областях Украины ввели отключения света

Анастасия Безейко

Утром понедельника, 13 октября, отключение света ввели в четырех областях Украины. Экстренные – в Днепропетровской и Донецкой областях, аварийные – в Полтавской области и в Кропивницком.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. Энергетики всей страны работают над восстановлением электроснабжения в домах украинцев.

Что известно об отключении света 13 октября?

Просим набраться терпения и использовать электроэнергию разумно! Это позволит минимизировать количество отключений!
– отметили в ДТЭК.

Обратите внимание! Во время экстренных отключений заранее спрогнозированные графики не действуют.

 