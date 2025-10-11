Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отметив, какие меры проводили энергетики с начала полномасштабной войны. Также он сказал, возможно ли предположить сценарии по энергетической ситуации в Украине в течение зимы.

К теме Атаки россиян на энергетику: в Минэнерго рассказали о новой тактике обстрелов Украины

Как украинские энергетики готовились к зиме?

Омельченко объяснил, что для того, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий, нужно знать информацию не только о состоянии энергетики, но и учитывать военный фактор.

Наши энергетики подготовились хорошо с точки зрения восстановления инфраструктуры, запасов угля и даже природного газа. Сделано больше, чем ожидалось. Даже те мощности, которые находились в плохом состоянии, были восстановлены,

– подчеркнул он.

Украинские энергетики, по его словам, работали 24/7 с начала сезона и вообще с начала всей широкомасштабной войны. Даже после мощного удара по Киеву 10 октября восстановление поставок электроэнергии произошло достаточно быстро, учитывая силу этих ударов.

Мы сделали все, что могли. Думаю, что бы ни в одной стране Европы не смогли этого совершить то, что сделали наши ремонтные бригады,

– подчеркнул он.

Однако все зависит от того, насколько мощные удары будет наносить враг и смогут ли ПВО отразить их. Какая у нас есть физическая защита объектов? Какие планы врага относительно нашей энергетики? Но на эти вопросы может дать ответ только, видимо, группа экспертов, которые, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова, комплексно изучают эти проблемы.

Как защищаются энергообъекты?

Также очень часто целями врага становятся электроподстанции, которые он атакует беспилотниками особенно в прифронтовых общинах. Однако есть способ их защитить. И частично это уже происходит.

Ключевые объекты компании Укрэнерго – оператора системы передач – высоковольтные линии электропередач 110 киловольт и выше защищены так называемыми бетонными будками. Однако они не могут защитить от прямого попадания баллистики, но могут от ударов дронов и обломков ракет.

Однако и здесь есть определенные проблемы, потому что после попадания по трансформатору в Черниговской области возникли серьезные повреждения. Поэтому эти сооружения, по моему мнению, могут защитить частично. И нужно иметь также аварийное оборудование на случай поражения, чтобы очень быстро заменить поврежденное,

– отметил Омельченко.

Сложная ситуация в системе операторов распределения электрической энергии – линии электропередачи 110 киловольт и ниже. Они принадлежат региональным компаниям, и в тарифе, НКРЕКП (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) не закладывало, по его словам, средств на защиту инфраструктуры для операторов системы распределения.

Это слабое место, и этот вопрос надо решать. Большую роль здесь должна сыграть НКРЕКП, а именно, как отметил директор энергетических программ Центра Разумкова, предусмотреть соответствующие средства в тарифе.

Могут ли регионы Украины быть энергетически независимыми?

В то же время отдельные регионы в Украине пытаются адаптироваться к ситуации в энергетике. В частности в Харькове есть пример создания "энергетического острова" для повышения устойчивости энергетики. Он предусматривает установку блочно-модульных котельных, генераторов и когенерационных установок.

Это правильное направление развития энергобезопасности, поскольку любая децентрализация позволяет общине быть энергетически независимой даже, если повреждено централизованное энергообеспечение,

– отметил Владимир Омельченко.

Этот опыт, по его мнению, надо изучать и распространять по всей стране.

Какова ситуация с отключением света в Украине?