Однако она контролируется Бучанской районной государственной администрацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Какова ситуация со светом в Софиевской Борщаговке?
Из-за отсутствия электроснабжения и воды возмущенные люди начали перекрывать дорогу. В Киевской ОВА объяснили, что в результате аварии на оборудовании, которое принадлежит частному застройщику ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке, произошло отключение электроснабжения в одном из домов.
Люди начали перекрывать дорогу из-за отсутствия света: видео очевидцев
Однако объект не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети. Именно это усложнило оперативное реагирование на аварийную ситуацию.
В ОВА уверяют, что уполномоченные лица уже пообщались с жителями и объяснили ситуацию. Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами работают над восстановлением электроснабжения.
Отключение света в Украине: что стоит знать?
В результате ночного обстрела энергетической инфраструктуры Украины 10 октября были введены аварийные отключения света в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях.
По данным ДТЭК, по состоянию на 07:45 11 октября, в Киеве энергетики вернули свет для более 800 000 семей. В то же время остались локальные аварии, которые еще ликвидируют.
Тогда как в ДТЭК Одесской области проинформировали потребителей о том, что в части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты ликвидируют ее.
Сейчас в результате предыдущих атак графики почасовых отключений света действуют только на Черниговщине.