Однак вона контролюється Бучанською районною державною адміністрацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Яка ситуація зі світлом у Софіївській Борщагівці?
Через відсутність електропостачання та води обурені люди почали перекривати дорогу. У Київській ОВА пояснили, що внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці, сталося відключення електропостачання в одному з будинків.
Проте об’єкт не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію.
В ОВА запевняють, що уповноважені особи вже поспілкувалися з жителями та пояснили ситуацію. Наразі енергетики спільно з комунальними службами працюють над відновленням електропостачання.
Унаслідок нічного обстрілу енергетичної інфраструктури України 10 жовтня були запроваджені аварійні відключення світла у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях.
За даними ДТЕК, станом на 07:45 11 жовтня, у Києві енергетики повернули світло для понад 800 000 родин. Водночас залишились локальні аварії, які ще ліквідовують.
Тоді як у ДТЕК Одещини поінформували споживачів про те, що у частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі. Фахівці ліквідують її.
Наразі внаслідок попередніх атак графіки погодинних відключень світла діють лише на Чернігівщині.