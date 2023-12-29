В Украине ликвидирован российский маньяк, осужденный за изнасилование 27 женщин

На фронте в Украине ликвидировали так называемого "тулунского маньяка". Он в России в течение 19 лет изнасиловал 27 женщин.

Речь идет о российском оккупанте Павле Шувалове, которого в 2021 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Он просидел в тюрьме только до апреля 2023 года, а затем пошел воевать в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о ликвидированном оккупанте-насильнике

В Украине погиб "тулунский маньяк", осужденный за изнасилование 27 женщин,

– написали росСМИ.

Соответствующую информацию они узнали от трех однополчан погибшего из источника в правоохранительных органах.

Как оказалось, 55-летний Павел Шувалов родом с Тулуна Иркутской области. В 2021 году его в России осудили по делу об изнасиловании 27 женщин, двух из которых он убил.

Просидев в колонии строгого режима только до апреля 2023 года, преступник решил подписать контракт "с неназванной "ЧВК". Уже 29 мая 2023 года Павел Шувалов погиб во время боев под Луганском. Тело маньяка забрать с поля боя не удалось.

Российское издание отметило, что Шувалов изнасиловал 27 женщин с 2000 по 2019 год.

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