На границе с Румынией мужчины напали на пограничника: тот открыл огонь, один нападавший умер

Вечером 29 июня в Черновицкой области двое уклонистов напали на пограничника. Тот был вынужден применить оружие.

В комментарии 24 Каналу спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что ситуация с нападением на пограничный наряд действительно имела место. В результате инцидент один из мужчин погиб.

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Нападение на пограничников

В субботу, 29 июня, около 21 часа на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией произошло нападение на пограничников.

Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника. С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой умер,

– указали в ГПСУ.

На место сразу вызвали медиков. Также об инциденте сообщили ГБР, полицию и органы прокуратуры. Сейчас продолжаются следственные действия.

В сети отмечают, что мужчины были вооружены мачете и газовым баллончиком. Пограничник обнаружил при попытке незаконного пересечения границы. При попытке задержания мужчины распылили газ, повалили того и нанесли удар мачете по ноге.

Мужчины напали на пограничника с мачете / фото Виталий Глагола

В это время пограничник вытащил табельный пистолет и выстрелил в сторону нападавших. Для одного из них выстрел оказался фатальным. Отмечается, что перед выстрелом в мужчин, пограничники осуществили предупредительные выстрелы в воздух.