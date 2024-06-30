Транспортное средство остановили за 200 метров до границы. Выяснилось, что пассажиры заплатили за такое "путешествие" от 3 до 12 тысяч долларов.

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Возле границы с Венгрией задержали микроавтобус с 17 мужчинами

В Государственной пограничной службе отметили, это был "неудачный приключенческий тур".

За 200 метров до границы пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины,

– рассказали в ГПСУ.

Также добавили, что пассажиры микроавтобуса пытались незаконно выехать за границу, заплатив за это от 3 до 12 тысяч долларов.

Для составления админпротоколов задержанных уже доставили в пограничное подразделение. Сейчас устанавливают круг всех причастных.

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