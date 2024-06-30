На кордоні з Румунією стався напад на прикордонника: той відкрив вогонь, один з чоловіків помер

Ввечері 29 червня у Чернівецькій області двоє ухилянтів напали на прикордонників. Наряд були вимушений застосувати зброю.

У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Внаслідок інциденту один з чоловіків загинув.

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Напад на прикордонників

У суботу, 29 червня, близько 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією стався напад на прикордонників.

Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер,

– вказали в ДПСУ.

На місце одразу викликали медиків. Також про інцидент повідомили ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.

У мережі зазначають, що нападники були озброєні мачете та газовим балончиком. Прикордонники виявили чоловіків, коли ті намагалися незаконно перетнути кордон. Під час спроби затримання ухилянти розпилили газ, повалили працівника ДПСУ та завдали удару мачете по нозі.

Чоловіки напали на прикордонника з мачете / фото Віталій Глагола

У цей час прикордонник витягнув табельний пістолет та вистрелив у бік нападників. Для одного з них постріл виявився фатальним. Зазначається, що перед пострілом у чоловіків, прикордонники здійснили попереджувальні постріли у повітря.