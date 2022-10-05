Людей закапывали и пытали электротоком: в Харьковской области нашли очередную застенку
Украинские защитники эффективно выбивают захватчиков с нашей земли, в частности, в Харьковской области. К сожалению, на деоккупированных территориях наше государство выявляет последствия варварских зверств российских оккупантов.
В освобожденных Песках-Радьковских, что в Боровском районе Харьковской области, правоохранители обнаружили очередную застенку россиян. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Заживо закапывали людей
Пыточная расположена недалеко от жилых домов, поэтому местные жители слышали крики людей над которыми безжалостно издевались русские военные.
Людей закапывали в землю, а затем откапывали,
– сообщила корреспондентка.
Зверства российских оккупантов в Украине не знают границ. Они жестоко избивали людей и пытали их электротоком.
Оккупанты жестоко пытали пленных / Фото из фейсбука Сергея Болвинова
Черненко рассказала детали об обнаруженной в Харьковской области застенке: смотрите видео
Пытали с помощью противогаза и тлеющей тряпки.
Накануне глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что застенку обнаружили в подвале одного из жилых домов в Песках-Радьковских. По его словам, о нем сообщили жители села.
Болвинов рассказал, что в подвале содержались пленные — местные жители, бойцы АТО и пленные из Вооруженных Сил Украины. Правоохранители установили, что россияне пытали украинцев с помощью противогаза и тлеющей тряпки. Кроме того, следователи нашли в застенке:
- фаллоимитатор,
- коробку с вырванными зубными протезами,
- провода с веревками,
- письмо с опросом одного из пленных.
Противогаз, которым пытали украинцев / Фото из фейсбука Сергея Болвинова
Оккупанты вырывали зубные протезы / Фото из фейсбука Сергея Болвинова
Как сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области, полиция уже установила фамилии военнослужащих, над которыми издевались русские.
Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, произошедших в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного,
– подчеркнул он.
Зверства россиян в Украине: последние новости
- Всего в Харьковской области нашли 18 застенков, где захватчики содержали и пытали гражданских людей. Они обустроили пыточные там, где были места их дислокации. Это такие населенные пункты как: Балаклея, Купянск, Изюм, Волчанск, Казачья Лопань и другие.
- Защитники обнаружили в освобожденной Балаклее тюрьму, где оккупанты безосновательно содержали и пытали местных. Среди задержанных были и женщины, над которыми также издевались и избивали. Кроме того, когда захватчики отступали, оставили людей запертыми в камерах без воды и еды.
- Также россияне пытали людей и в Казачьей Лопани. В подвальном помещении так называемой "народной милиции" были приспособления для пыток. Правоохранители уже установили людей, работавших там на захватчиках.