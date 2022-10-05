Людей закапывали и пытали электротоком: в Харьковской области нашли очередную застенку

Украинские защитники эффективно выбивают захватчиков с нашей земли, в частности, в Харьковской области. К сожалению, на деоккупированных территориях наше государство выявляет последствия варварских зверств российских оккупантов.

В освобожденных Песках-Радьковских, что в Боровском районе Харьковской области, правоохранители обнаружили очередную застенку россиян. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Заживо закапывали людей

Пыточная расположена недалеко от жилых домов, поэтому местные жители слышали крики людей над которыми безжалостно издевались русские военные.

Людей закапывали в землю, а затем откапывали,

– сообщила корреспондентка.

Зверства российских оккупантов в Украине не знают границ. Они жестоко избивали людей и пытали их электротоком.



Оккупанты жестоко пытали пленных / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Черненко рассказала детали об обнаруженной в Харьковской области застенке: смотрите видео

Пытали с помощью противогаза и тлеющей тряпки.

Накануне глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что застенку обнаружили в подвале одного из жилых домов в Песках-Радьковских. По его словам, о нем сообщили жители села.

Болвинов рассказал, что в подвале содержались пленные — местные жители, бойцы АТО и пленные из Вооруженных Сил Украины. Правоохранители установили, что россияне пытали украинцев с помощью противогаза и тлеющей тряпки. Кроме того, следователи нашли в застенке:

фаллоимитатор,

коробку с вырванными зубными протезами,

провода с веревками,

письмо с опросом одного из пленных.



Противогаз, которым пытали украинцев / Фото из фейсбука Сергея Болвинова



Оккупанты вырывали зубные протезы / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Как сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области, полиция уже установила фамилии военнослужащих, над которыми издевались русские.

Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, произошедших в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного,

– подчеркнул он.

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