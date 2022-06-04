На Киевщине до сих пор не удалось установить личности более 200 замученных россиянами украинцев

В Киевской области правоохранители продолжают находить тела замученных россиянами украинцев. Личность более 200 погибших так и не удалось установить.

Как сообщили в МВД Украины, по состоянию на сегодняшний день эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей.

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После проведения следственных действий на месте захоронений их направляют в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы. Несмотря на то, что в обязанности Нацполиции не входит расследование военных преступлений, специалисты подхватили это направление, и уже есть результаты их работы. Суд пожизненно отправил за решетку российского оккупанта за убийство мирного украинца.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, украинские правоохранители продолжают обучаться работе в условиях войны.

Мы постоянно взаимодействуем с судьями, с прокурорами. Именно таким образом мы нарабатываем бесценный опыт, который будет полезен нам, чтобы обеспечить обязательное привлечение к уголовной ответственности всех совершающих преступления. То ли военные преступления, то ли имущественные преступления, совершаемые в условиях военного положения,

– рассказал Енин.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что привлекут к ответственности каждого, кто совершал военные преступления.

В Киевской области правоохранители продолжают находить тела замученных украинцев: смотрите видео

Зверства россиян в Киевской области: главное

После освобождения городов и сел Киевщины от российской оккупации стало известно об ужасных зверствах, которые там совершили захватчики. Эти изверги пытали, насиловали и убивали не только взрослых, но и детей.

Цинические преступления россиян в Киевской области и других оккупированных территориях являются геноцидом украинского народа. И как бы страшны ни были факты зверств кафиров, о них нужно рассказывать. Чтобы о Сребренице 21 века в Украине узнал весь мир.

Ведь жестокость российских военных не имеет предела. По данным журналиста Евгения Спирина, захватчики издевались не только над взрослыми, но даже над детьми. Некоторым связывали руки, некоторых насиловали.

По состоянию на начало мая СБУ установила личности почти 900 оккупантов , совершавших преступления против мирного населения.

Добавим, что суд признал виновными российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова в нарушении законов и обычаев войны. Их приговорили к 11,5 годам заключения. По версии следствия, в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года, Александр Бобыкин и Александр Иванов по установке залпового огня "Град" обстреляли Харьковскую область . В результате обстрелов были разрушены гражданские объекты.

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