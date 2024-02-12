На Киевщине неизвестные отравили собак: убили четырех, еще троих удалось спасти
На Киевщине в селе Рожны неизвестные отравили четырех собак. Местная жительница спрятала еще трех животных, чтобы спасти их от смерти.
Собаки жили на территории коттеджного городка, где люди заботились о них. В результате отравления погибли четыре собаки, детали инцидента рассказали в организации ЗооПатруль UA.
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Местная жительница закрыла еще трех собак у себя, чем спасла жизнь четвероногих. Это три девочки – Эльба, Гера и Трикси. Все животные стерилизованы и контактные.
В организации сообщили, что будут проверять здоровье собак и искать для них новые дома.
"Пока одни люди спасают жизни животных на фронте, деоккупированных территориях и ставят на лапы после тяжелых травм – есть люди, которые решают убивать невинных беззащитных хвостиков", – говорится в сообщении.
Важная информация от зоозащитников
В организации отмечают, что в Украине отравление собак карается законом. Также в организации рассказали о препаратах, которые могут спасти жизнь животным с признаками отравления. Ими являются:
- Витамин В6 (Пиридоксин) как антидот к изониазиду – колоть внутривенно или внутримышечно в дозировке 1,5 миллилитров на 1 килограмм массы животного.
- Витамин К1 (Конакион, Канавит) как антидот к зоокумарину (крысиному яду) – внутривенно или внутримышечно, или перорально в дозировке 10 милограммов на 1 килограмм массы тела.