Пользовательница Татьяна Копытова написала в соцсетях, что во время российской массированной атаки 7 февраля пострадало несколько районов ее близких друзей из Киева. Она рассказала трагическую историю своей знакомой, которая является владелицей питомника собак породы мопс и имеет кинологическое образование.

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Ракета попала в дом собачницы

Татьяна Копытова заявила, что российская ракета насквозь прошла через квартиру конницы и собачницы Анастасии Носовой. К сожалению, домашние любимцы погибли. Выжить удалось только 3 собакам: далматину, уипету и мопсу. Жилище в результате атаки государства-террориста было уничтожено.

Помещение выгорело, собаки сгорели. Настя в больнице с черепно-мозговой травмой и многочисленными ранениями,

– написала она.

С ее слов, у Анастасии Носовой гематомы, а также посеченные и поломанные конечности. Кроме того, в грудную клетку собачницы попал осколок. Любительница собак в настоящее время находится в операционной в сверхтяжелом состоянии. Ее отец тоже в больнице, он под кислородом.

Другой киевлянин тоже потерял собаку