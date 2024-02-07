Користувачка Тетяна Копитова написала у соцмережах, що під час російської масованої атаки 7 лютого постраждало кілька районів її близьких друзів з Києва. Вона розповіла трагічну історію своєї знайомої, яка є власницею розплідника собак породи мопс та має кінологічну освіту.

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Ракета влучила в оселю собачниці

Тетяна Копитова заявила, що російська ракета наскрізь пройшла через квартиру кіннотниці і собачниці Анастасії Носової. На жаль, домашні улюбленці загинули. Вижити вдалося тільки 3 собакам: далматину, уіпету та мопсу. Оселя внаслідок атаки держави-терориста була знищена.

Помешкання вигоріло, собаки згоріли. Настя в лікарні з черепно-мозковою травмою і численними пораненнями,

– написала вона.

З її слів, у Анастасії Носової гематоми, а також посічені та поламані кінцівки. Крім того, у грудну клітину собачниці потрапив уламок. Любителька собак на цей час перебуває в операційній у надважкому стані. Її батько теж у лікарні, він під киснем.

Інший киянин теж втратив собаку