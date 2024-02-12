На Київщині невідомі отруїли собак: убили чотирьох, ще трьох вдалося врятувати

На Київщині в селі Рожни невідомі отруїли чотирьох собак. Місцева мешканка заховала ще трьох тварин, аби врятувати їх від смерті.

Собаки жили на території котеджного містечка, де люди піклувалися про них. Унаслідок отруєння загинуло чотири собаки, деталі інциденту розповіли в організації ЗооПатруль UA.

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Місцева мешканка закрила ще трьох собак у себе, чим врятувала життя чотирилапих. Це три дівчинки – Ельба, Гера та Тріксі. Усі тварини стерилізовані та контактні.

У організації повідомили, що будуть перевіряти здоров'я собак та шукати для них нові домівки.

"Поки одні люди рятують життя тварин на фронті, деокупованих територіях та ставлять на лапи після найважчих травм – є люди, які вирішують вбивати невинних беззахисних хвостиків", – ідеться у повідомленні.

Важлива інформація від зоозахисників

В організації наголошують, що в Україні отруєння собак карається законом. Також у організації розповіли про препарати, які можуть врятувати життя тваринам з ознаками отруєння. Ними є: