Вечером 13 августа на Киевщине прогремели взрывы. Они связаны с работой противовоздушной обороны по вражеским целям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

Какая причина взрывов в Киевской области?

Вечером 13 августа около 22:27 была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Несколько регионов Украины под угрозой российской атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Уже почти через час, в 23:15, в Киевской области начала работать ПВО по ударным беспилотникам.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели,

– отметили в ОВА.

В случае объявления воздушной тревоги в вашей области, следует как можно быстрее пройти до укрытия и соблюдать правила безопасности. Местная удачная также призывает не снимать и не распространять в сети работу украинских сил обороны.

К слову, в этот же вечер в Сумах раздалась серия мощных взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении враждебных БПЛА не определенного типа в город. Официальная информация о последствиях не поступала.