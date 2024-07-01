Избил, а потом задушил: тело женщины обнаружили в Яворивском районе

На Львовщине мужчина задушил сожительницу. Тело женщины без признаков жизни обнаружили на улице в одном из сел Яворивского района.

Об этом сообщили в ГУНП во Львовской области. Там рассказали детали жуткого инцидента.

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На Львовщине полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве сожительницы

В полицию поступило сообщение о теле женщины без признаков жизни, которое обнаружили на улице в одном из сел Яворивского района, что на Львовщине. Такое сообщение поступило в правоохранительные органы от врачей скорой медицинской помощи.

Известно, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также криминалисты и сотрудники других служб Яворивского районного отдела полиции.

Правоохранители установили личность погибшей – 55-летней жительницы района. На ее теле были обнаружены многочисленные гематомы и следы удушения, которые и стали причиной смерти,

– говорится в сообщении.

Правоохранители в результате проведенных мероприятий установили, что около 5 часов утра между погибшей и ее 50-летним сожителем возник конфликт, во время которого мужчина нанес женщине несколько ударов, после чего задушил ее.

Кроме этого, полицейским удалось установить местонахождение злоумышленника, который ранее, как отмечается, уже привлекался к уголовной ответственности за разбой, и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Так, следователи территориального подразделения полиции сообщили ему о подозрении в совершении преступления – по статье умышленное убийство. Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В ГУНП во Львовской области добавили, что досудебное расследование продолжается, а уже вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.