Побив, а потім задушив: тіло жінки виявили в Яворівському районі

На Львівщині чоловік задушив співмешканку. Тіло жінки без ознак життя виявили на вулиці в одному з сіл Яворівського району.

Про це повідомили у ГУНП у Львівській області. Там розповіли деталі моторошного інциденту.

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На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві співмешканки

До поліції надійшло повідомлення про тіло жінки без ознак життя, яке виявили на вулиці в одному з сіл Яворівського району, що на Львівщині. Таке повідомлення надійшло до правоохоронних органів від лікарів швидкої медичної допомоги.

Відомо, що на місці події працювала слідчо-оперативна група, а також криміналісти та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили особу загиблої – 55-річної мешканки району. На її тілі були виявлені численні гематоми та сліди удушення, яке й стало причиною смерті,

– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці в результаті проведених заходів встановили, що близько 5 години ранку між загиблою та її 50-річним співмешканцем виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці кількох ударів, після чого задушив її.

Крім цього, поліціянтам вдалося встановити місце перебування зловмисника, який раніше, як зазначається, вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбій, та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні злочину – за статтею умисне вбивство. Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

В ГУНП у Львівській області додали, що досудове розслідування триває, а вже невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.