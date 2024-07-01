Аби встановити нападників, за понад два тижні масштабної роботи поліцейські допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства. Також вони переглянули відеозаписи майже 140 камер відеоспостереження та призначили низку експертиз. Як наслідок – особи вбивць 38-річного керівника одного з департаментів обласної ради Максима Денщика ідентифіковані.

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Нові деталі у вбивстві Денщика

Ними виявилися чоловіки 21 та 33 років, обидва – жителі інших регіонів країни. Відомо, що вони протягом декількох днів відслідковували жертву, використовуючи засоби конспірації.

У день злочину, 11 червня, в спланований час кілери чекали на посадовця біля його будинку. Коли той вийшов з під’їзду, один з чоловіків здійснив п’ять пострілів з вогнепальної зброї. Від отриманих поранень потерпілий помер під час реанімаційних заходів.

Після цього фігуранти виїхали з міста та переховувалися на території інших областей. У ході розслідування одного із нападників затримали у Києві. Чоловіка доправили до Запоріжжя і там взяли під варту. Його напарника, натомість, оголосили у розшук.

Крім того, за адресами, де переховувались підозрювані, проведені обшуки, в результаті яких вилучено речові докази, а також транспортні засоби, на яких вони пересувалися під час підготовки до реалізації вчиненого злочину та покинули Запоріжжя після вбивства.

У Запоріжжі вбили посадовця Максима Денщіка / Фото поліція

Нагадаємо, що у Запорізькій ОВА пообіцяли взяти справу під "особливий контроль".