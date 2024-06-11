Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що вбивство у Запоріжжі не має права залишитись без уваги ні влади, ні правоохоронців. Він наголосив, що Запоріжжя це не місце для "кримінальних розборок".

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Федоров пообіцяв взяти справу "на особливий контроль"

Сьогодні близько 8 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що біля підʼїзду багатоповерхівки одного з районів Запоріжжя невідомий з вогнепальної зброї стріляв у місцевого посадовця Максима Денщика.

Однак потерпілий помер під час реанімаційних заходів. Глава ОВА Іван Федоров розповів, що "оперативно провів нараду із правоохоронними органами" стосовно цього інциденту. Наразі поліція проводить слідчо-розшукові дії.

Розслідування резонансного вбивства – на особливому контролі. Запоріжжя – не місце для кримінальних розборок. Тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі,

– заявив Федоров.

Напередодні Денщик скаржився на тиск з боку Федорова

Ще 2 травня Максим Денщік заявив про "тиск" з боку Івана Федорова, який, за словами вбитого, декілька разів пропонував йому звільнитися з посади за власним бажанням. Однак той відмовився.

Іван прямо та через різних людей (як в міськраді, так і за її межами) погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів! Моя позиція є принциповою,

– йдеться у повідомленні.

Ще донедавна посадовець обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, втім, в травні 2024 року його було тимчасово відсторонено від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування.

Що відомо про вбивство Денщика