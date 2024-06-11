Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що вбивство у Запоріжжі не має права залишитись без уваги ні влади, ні правоохоронців. Він наголосив, що Запоріжжя це не місце для "кримінальних розборок".
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Федоров пообіцяв взяти справу "на особливий контроль"
Сьогодні близько 8 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що біля підʼїзду багатоповерхівки одного з районів Запоріжжя невідомий з вогнепальної зброї стріляв у місцевого посадовця Максима Денщика.
Однак потерпілий помер під час реанімаційних заходів. Глава ОВА Іван Федоров розповів, що "оперативно провів нараду із правоохоронними органами" стосовно цього інциденту. Наразі поліція проводить слідчо-розшукові дії.
Розслідування резонансного вбивства – на особливому контролі. Запоріжжя – не місце для кримінальних розборок. Тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі,
– заявив Федоров.
Напередодні Денщик скаржився на тиск з боку Федорова
Ще 2 травня Максим Денщік заявив про "тиск" з боку Івана Федорова, який, за словами вбитого, декілька разів пропонував йому звільнитися з посади за власним бажанням. Однак той відмовився.
Іван прямо та через різних людей (як в міськраді, так і за її межами) погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів! Моя позиція є принциповою,
– йдеться у повідомленні.
Ще донедавна посадовець обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, втім, в травні 2024 року його було тимчасово відсторонено від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування.
Що відомо про вбивство Денщика
- Правоохоронці повідомили, що близько восьмої ранку до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.
- Працівники поліції встановили, що біля під'їзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події.
- Потерпілий помер під час надання медичної допомоги. За інформацією від джерел Суспільного у лікарні, мовиться про Максима Денщика.
- За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Наразі тривають першочергові слідчо-розшукові дії.